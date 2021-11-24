AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan ekonomi değerlendirmesi Açıklaması - Haberler
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan ekonomi değerlendirmesi Açıklaması

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan ekonomi değerlendirmesi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ekonominin rasyonellik kurallarını dikkate alarak, hattı değil, sathı gözeterek, yürüyüşünü sürdürmeye devam edecektir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, " Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ekonominin rasyonellik kurallarını dikkate alarak, hattı değil, sathı gözeterek, yürüyüşünü sürdürmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlam temellere dayalı güçlü geleneklere sahip olduğunu vurguladı.

Türk milletinin en büyük gücünün, kardeşlikten beslenen bütünlüğü olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Ülkemizi faiz kuşatmasıyla zora sokmak isteyenler, düşük faiz politikasına karşı döviz kurunu rasyonellik dışında araçsallaştırmaya çalışmakla asla sonuç alamazlar, alamayacaklardır. Türkiye düşmanları ve onların iş birlikçilerinin eylem ve işlemleri, hiç kimseyi paniğe ve tehevvüre sürüklemesin.

Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, ekonominin rasyonellik kurallarını dikkate alarak, hattı değil, sathı gözeterek, yürüyüşünü sürdürmeye devam edecektir. Bu kararlı duruştan asla vazgeçmeyeceğiz."

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AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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