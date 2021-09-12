AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması Açıklaması

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, defalarca değiştirilmiş olsa da 1982 Anayasası'nda darbeci zihniyet ve vesayetçi ruhun hakim olduğunu belirterek, "Yeni bir anayasa için biz hazırız." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, defalarca değiştirilmiş olsa da 1982 Anayasası'nda darbeci zihniyet ve vesayetçi ruhun hakim olduğunu belirterek, "Yeni bir anayasa için biz hazırız." ifadesini kullandı.

Yazıcı, 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yılına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, demokrasiye, Türkiye'ye ve millete ağır bedeller ödeten, milli iradeyi devre dışı bırakan 12 Eylül askeri darbesini gerçekleştiren ve destekleyen zihniyeti lanetlediğini bildirdi.

"Bu asil millet tarih boyunca esareti kabul etmedi, bundan sonra da etmeyecektir. Aslolan millettir." ifadelerini kullanan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada hiçbir anayasayı doğrudan millet yapmamıştır. Hepsi olağanüstü süreçler veya darbelerden sonra yapılmıştır. Yürürlükteki 82 Anayasası da darbeciler tarafından yapılmıştır. Mevcut anayasa defalarca değiştirilmiş olsa bile bir darbeci zihniyet, vesayetçi ruh hakimdir. Yeni bir anayasa için biz hazırız. Arzu ediyoruz ki bu millet kendisine ait anayasa yapma hakkını Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında büyük bir coşkuyla, heyecanla gerçekleştirsin. Bunun ortamı da gerekliliği de vardır."

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Yıldız Tilbe Haluk Levent Ferhan Şensoy Vildan Atasever
Spor Marcao Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 13:04:54. #1.17#