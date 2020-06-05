AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı çay fabrikasını ziyaret etti Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Arzumuz, isteğimiz çay alanlarının tamamen organik çay üretime geçişini sağlamaktır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Arzumuz, isteğimiz çay alanlarının tamamen organik çay üretime geçişini sağlamaktır." dedi.

Yazıcı, bazı programlara katılmak üzere geldiği Rize'de Cumhuriyet Çay Fabrikası'nı ziyaret etti.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ve fabrika yetkililerince karşılanan Yazıcı, yeşil çay ünitesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Yazıcı, fabrikanın organik çay ürettiğini ve son derece verimli çalışan bir tesis olduğunu söyledi.

Yazıcı, çayın meşakkatli bir iş olduğuna işaret ederek, "Çeşitli aşamalardan geçtiğini biliyorduk. Bunu bir kez daha gördük." diye konuştu.

Bu sene yaş çay kampanyasının sorunsuz olarak devam ettiğini belirten Yazıcı, şöyle devam etti:

"ÇAYKUR alımlarını sürdürüyor. Fiyat da belki üreticinin beklemediği bir düzeyde olmasa bile Türkiye'nin ekonomik durumu itibarıyla çok makul bir fiyatlama yapıldı kanısındayım. ÇAYKUR özel bir planlama ile vatandaşın günlük çay miktarını almak için esnek bir yöntem uyguluyor. Bu da hem müstahsilin hem de kurumun çıkarlarının gözetildiği anlamına gelir. Çay bizim ürünümüz. Dünya ölçeğinde önemlidir, hem yetiştiği coğrafi yapı ile hem de üzerine kar yağması itibarıyla.

Organik üretime son derece uyumludur. Arzumuz, isteğimiz çay alanlarının tamamen organik çay üretime geçişini sağlamaktır. Cumhurbaşkanımız her ürünle ilgileniyor. Rize'nin en önemli geçim kaynağı olan çayı da yakından takip ilgileniyor."

Yazıcı, AK Parti İl Başkanı İshak Alim ile Fındıklı ilçesinde öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA