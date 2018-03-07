AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı Açıklaması

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin tarihine ilişkin, "Sonbahara bırakmayabiliriz." dedi.

Yazıcı, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Siyasi partilerin seçim ittifakı çalışmaları hatırlatılarak, " Saadet Partisi ile kapılar kapandı mı?" sorusu üzerine Yazıcı, partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifine değindi. Yazıcı, bu kapsamda bakıldığında muhafazakar milliyetçi, muhafazakar demokrat ve buna benzer isimlerle tanımlanan partilerin seçimlere giderken bir küme oluşturmasının doğal olduğunu belirtti.

Herhangi bir partiye özgü olmayan kanun teklifinin, siyasi partilerin seçimlere ittifak yaparak girebilmelerini sağlayan objektif bir düzenleme olduğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi deklare etmiş, AK Parti de bu deklarasyonu uygun görmüş, birlikte bir çalışma yürütüyor. Dolayısıyla bu çalışmalar çerçevesinde partiler arasında görüşmeler oluyor. Saadet Partisini bizim dışlamamız söz konusu değil veya buna benzer hiçbir partiyi dışlamamız söz konusu değil. Birkaç defa da ifade ettik, bizim ittifak anlayışımız, ittifak çerçevesinden bakışımız Türkiye'yi kuşatıcı, seçmen olarak da 81 milyonu kapsayıcıdır. Böyle bakıyoruz. Dolayısıyla bu birlikteliğe, bu hedefe katkı sağlayacak, kendi varlığını da tüzel kişiliğini de koruyacak partilere bu ittifak alanı açıktır."

Yazıcı, Saadet Partisine kapının kapanıp kapanmadığının sorulması üzerine, "Yok, kapı kapalı değil." dedi.

"Hiçbir arkadaşımızı AK Parti ailesinin dışına itmiş değiliz"

"AK Parti'nin Olağan Kongresi mayıs ya da haziran ayında gerçekleşebilir mi?" sorusuna yanıt veren Yazıcı, AK Parti'nin, teşkilatçılığa önem veren bir parti olduğunu söyledi.

Yazıcı, AK Parti'nin beşeri kaynağının zengin olduğunu, bu kaynağı kongre süreçleriyle aktif duruma getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Doğrudur, yanlıştır, kırılan, belki küsen arkadaşlarımız olabilir ama kongre vesilesiyle yaptığımız değişim ve dönüşümlerde hiçbir arkadaşımızı AK Parti ailesinin dışına itmiş değiliz, ötekileştirmiş değiliz." diye konuştu.

Ana kademe kongrelerinin nisan ayının üçüncü haftasına kadar sarkabileceğini bildiren Yazıcı, AK Parti'nin, 6. Olağan Büyük Kongre sürecine girdiğine dikkati çekti.

İl kongreleri tamamlandıktan sonra AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) toplanarak konuyu değerlendireceğini belirten Yazıcı, "Genel Başkanımızın görüşü, yönlendirmesi önemlidir. Herhalde toplanır, belki de sonbahara bırakmayabiliriz. Çünkü sonbahara girmeden önce partinin kendi çalışmalarını, iç yapılandırmasını bitirmesi siyasetimiz açısından daha reel bir pozisyondur diye düşünüyorum. Bunu değerlendireceğiz, karar verilmiş bir durum yok." açıklamasını yaptı.

"Seçimin öne alınması yok"

"AK Parti kongresini erkene çekerse erken seçim beklemeli miyiz?" sorusuna Yazıcı, "Hayır, kesinlikle. Bu söylediklerimin bir erken seçimle hiçbir bağlantısı yok, alakası yok. Zaman çok hızlı akıyor, sonbahara geldiğiniz zaman 2019'un bütçesini hazırlayacaksınız, bütün hükümet, kamu kurum ve kuruluşları bütçe hazırlığı dönemine girecek. Hemen akabinde zaten yerel seçim süreci başlıyor. Cumhurbaşkanımız dün '2019'un hemen başında kampanyaya başlayacağız.' dedi. Dolayısıyla bütün bu çalışma alanlarını da dikkate aldığınızda, büyük kongremizin daha önce yapılmış olması daha gerçekçi. Seçimin öne alınması yok. Bizim siyasi pratiğimizde erken seçim yok." karşılığını verdi.

Yazıcı, AK Parti'nin deneyimli, birikimli bir parti olduğuna değinerek, "15 yıldan bu yana hiçbir zaman erken seçimden yana olmadık, erken seçime şiddetle karşıyız. Çünkü seçimlerin büyük maliyetleri var, erken seçimi gerekli kılan olay olması lazım. Niye yerel seçimden önceye alalım, Türkiye'yi bir seçim ortamına sürükleyelim? Seçimler belli, yerel seçimin, genel seçimin tarihi belli. 3 Kasım 2019. Bu takvim, bu şekilde devam edecek." değerlendirmesini yaptı.