AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:48

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yazıcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yazıcı, Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın, "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafını oyladı.

Spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi"ni seçen Yazıcı, Yaşam kategorisinde ise Mehmet Kuncağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık'" isimli fotoğrafından yana oyunu kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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