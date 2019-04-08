AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Yüzde 80 AK Parti, yüzde 20 CHP aleyhine yazılmış görünüyor. O yüzden fark 29 binlerden 14 binlere inmiş bulunuyor"

-"Bugün 14 bini gördüysek demek ki ortada oy yolsuzluğu, suistimal var. Bu usulsüzlük kesimine organize diyoruz. Bir ilde birkaç taneye geçen oy kaydırmasını görmedim. Burada binlerce ve yüzlercesi var. Organizeli bir suç işlendiği bize çok net bir şekilde gözüküyor. Oyların daha yüzde 6'sı sayılmışken bu durum böyle"

-"Şuanda fark 14 bin küsurlara inmiş durumda"

İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak: İHA