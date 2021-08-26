AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, SATSO meclis toplantısına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının (SATSO) meclis toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının (SATSO) meclis toplantısına katıldı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yavuz, meclisteki gündemlerinin salgın süreci, yangınlar, sel felaketleri ve ekonomi olduğunu belirtti.

Kente yönelik yatırımlardan bahseden Yavuz, şehrin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyini daha üstlere çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yavuz, SATSO'nun da önemli işler yaptığını belirtti.

Son bir yıldır doğal gaz rezervi, yerli otomotiv, İHA'lar, Kanal İstanbul gibi gelişmelerin, salgın sürecinden sonra çok daha iyi gelişmeler yakalanacağını gösterdiğine dikkati çeken Yavuz, aşılamanın önemine işaret etti.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Türkiye'nin üreterek büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu ve bunu sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek