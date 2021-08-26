AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, SATSO meclis toplantısına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, SATSO meclis toplantısına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, SATSO meclis toplantısına katıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının (SATSO) meclis toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının (SATSO) meclis toplantısına katıldı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yavuz, meclisteki gündemlerinin salgın süreci, yangınlar, sel felaketleri ve ekonomi olduğunu belirtti.

Kente yönelik yatırımlardan bahseden Yavuz, şehrin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyini daha üstlere çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yavuz, SATSO'nun da önemli işler yaptığını belirtti.

Son bir yıldır doğal gaz rezervi, yerli otomotiv, İHA'lar, Kanal İstanbul gibi gelişmelerin, salgın sürecinden sonra çok daha iyi gelişmeler yakalanacağını gösterdiğine dikkati çeken Yavuz, aşılamanın önemine işaret etti.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Türkiye'nin üreterek büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu ve bunu sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, SATSO meclis toplantısına katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, SATSO meclis toplantısına katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, SATSO meclis toplantısına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlama programında konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlama programında konuştu: (2)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mansur Yavaş Süleyman Soylu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, SATSO meclis toplantısına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:21:17. #1.14#

title