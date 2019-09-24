AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da

24.09.2019 15:36

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da Tırsan Treyler fabrikasını ziyaret etti.

Arifiye ilçesindeki Tırsan Treyler fabrikasını ziyaret eden Yavuz, Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu'ndan fabrika ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yavuz, daha sonra fabrikayı gezerek işçilerle sohbet etti.

Ziyaretin ardından konuşan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "seçim bölgelerinizde bulunun" talimatına uygun olarak bir süredir Sakarya'da bulunduğunu söyledi.

Tırsan'ın Sakarya'nın en önemli iş yapan merkezlerinden biri olduğunu, bin 600 civarında işçi çalıştırdığını, Almanya, Hollanda, Rusya'da fabrikalarının bulunduğunu, fabrikanın ürünlerin çok önemli bir kısmını yurt dışına gönderdiğini ifade ederek, "Adeta göz bebeği yerlerimizden birisi ve bunların sayısının Türkiye'de çok daha artarak devam etmesi arzu ettiğimiz bir durum ama Tırsan da ilerliyor, yükseliyor, büyüyor, gelişiyor ve inanıyorum ki önümüzdeki süreçlerde çok daha devasa büyük işlerin altına imza atacak, biz bunlarla gurur duyuyoruz, övünüyoruz, seviniyoruz." diye konuştu.

Yavuz, Türkiye'nin bir süredir dış kaynaklı ekonomik saldırılar karşısında uğraş verdiğini, adeta didindiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gerçi o saldırıları bertaraf ettiğimiz bir aşamaya gelmiş olduğumuza inanıyoruz. Adeta bu saldırıların kaynağını çözmüş, bu operasyonları boşa çıkartmış, bundan sonra operasyon çekenlere operasyon çekecek hale gelmiş bir Türkiye resmi var karşımızda. Allah'ın izniyle bundan sonraki günlerde ekonomik göstergelerin daha iyiye gittiği günleri hep birlikte göreceğiz. Yatırımların çok devasa bir şekilde arttığı, yeni yatırımların söz konusu olduğu bir Türkiye manzarası yine bizi bekliyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dur durak bilmeden çalıştığını aktaran Yavuz, "O Türkiye'yi her seferinde 'Biraz daha dönüştüreyim, geliştireyim, yükselteyim çıtayı' diye uğraş verirken biz de kendisine ayak uydurmaya çalışıyoruz ama görüyoruz ki o yükselen Türkiye'nin yanında yükselen fabrikalarımız var ve onların önemlilerinden bir tanesi Tırsan. Tırsan Yönetim Kurulu Başkanımız Çetin Bey'i bu anlamda alkışlamak istiyorum ve Türkiye'yi daha aydınlık günler beklediğini ifade etmek istiyorum." dedi.

Nuhoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son dönemde yaptıkları çalışmaları anlattıklarını bildiren Nuhoğlu, "Özellikle 2009 yılından sonra Ar-Ge teşviklerinin ne kadar önemli bir güç olduğunu bizzat Sayın Başkan kendisi gördü burada. 2009 yılında Tırsan ilk Ar-Ge merkezi kuranlardan biridir. Onun sayesinde bugün Avrupa'da sürekli ödül alıyor. Patentte çok önemli mesafeler katettik ve üretimimizin yüzde 90'ınını ihraç ediyoruz. Bunların temeli sanayi politikalarıdır. Bu politikaların devamını kendilerine arz ettik. İnşallah özellikle yeni dönemde teşvikler artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA