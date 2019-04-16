AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Olağanüstü İtiraz Dilekçesini Sunmak İçin Ysk'ya Geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Olağanüstü İtiraz Dilekçesini Sunmak İçin Ysk'ya Geldi

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un YSK'ya girişi ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleri için olağanüstü itiraz dilekçesini sunmak üzere YSK'ya geldi.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un YSK'ya girişi
ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleri için olağanüstü itiraz dilekçesini sunmak üzere YSK'ya geldi.

Kaynak: AA
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