AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Olağanüstü İtiraz Dilekçesini Sunmak İçin Ysk'ya Geldi
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un YSK'ya girişi ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleri için olağanüstü itiraz dilekçesini sunmak üzere YSK'ya geldi.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un YSK'ya girişi
ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleri için olağanüstü itiraz dilekçesini sunmak üzere YSK'ya geldi.
Kaynak: AA