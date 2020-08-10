AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, kadın ve çocuk hastanesini gezdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, kadın ve çocuk hastanesini gezdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, yeni hizmet binasında hasta kabulüne başlayan Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, kadın ve çocuk hastanesini gezdi
10.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:11

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, yeni hizmet binasında hasta kabulüne başlayan Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Adapazarı ilçesindeki hastane binasına AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile gelen Yavuz, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ve hastane yönetiminden bilgi aldı.

Yataklı servisleri ve poliklinikleri gezen Yavuz, hastalarla bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Yavuz, yeni hizmet binasına taşınma sürecinin tamamlandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni binanın daha fazla imkana sahip olduğuna işaret eden Yavuz, eski binanın 6 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu, bu rakamın yeni binada 48 bin metrekareye çıktığını dile getirdi.

Yaklaşık 200 yatak kapasitesinin yeni binayla 370'e çıktığını aktaran Yavuz, "Orada 20 kadar yoğun bakım ünitesi varken, burada 75 yoğun bakım ünitesi var. Orada olmayan birçok imkan burada var. Allah'a hamdolsun bugün son derece modern, güzel, gerçekten her türlü imkana sahip bir hastaneye kavuşmuş olduk. O anlamda başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve ilgili herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kent genelinde sağlık yatırımlarının devam ettiğini ve şehir hastanesinin de yapılacağını dile getiren Yavuz, projelerin tamamlandığında sağlık alanında gelinen noktanın çok daha iyi olacağını kaydetti.

Yavuz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle AK Parti döneminde Türkiye, sağlık alanında çok önemli kaliteli bir çizgiye ulaştı." diyerek, yeni hizmet binasının Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de yükünü belli oranda azalttığını belirtti.

Yeni hizmet binasının daha önce hazırlandığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına hizmet verme ihtimali nedeniyle bekletildiğini aktaran Yavuz, salgın sürecinde bu hastaneye ihtiyacın ortadan kalkmasıyla kadın doğum ve çocuk hastalıkları bölümünün binaya taşındığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Dünya
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Politika
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı 3. Sayfa
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu 3. Sayfa
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu Spor
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nda ilk ayinin tarihi belli oldu
Restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nda ilk ayinin tarihi belli oldu
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Merve Boluğur Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Türk Kaza Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, kadın ve çocuk hastanesini gezdi - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 14:14:35. #1.15#
title