AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, hatırlatma dozu olarak TURKOVAC'ı yaptırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, hatırlatma dozu olarak TURKOVAC'ı yaptırdı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, hatırlatma dozu olarak TURKOVAC'ı yaptırdı
AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı.

SAKARYA (AA) - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı.

Yavuz, yaptığı açıklamada, hatırlatma dozunu Ankara Şehir Hastanesi'nde yaptırdığını duyurdu.

Hatırlatma dozu için yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı tercih ettiğini belirten Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Baştan itibaren Türkiye'yi bu hedefe yönlendiren ve bu uğurda her türlü desteği veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, emek veren herkesten Allah razı olsun."

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title