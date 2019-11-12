AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan Sakarya Barosu'na ziyaret

12.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:18

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak'ı ziyaret etti.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever'in de bulunduğu ziyarette Yavuz, stajlarını başarıyla tamamlayarak avukat olmaya hak kazanan Senanur Yaşar, Neslihan Din ve Burcu Oktay'ın ruhsat törenine katıldı.

Törende konuşan Yavuz, ziyaret sırasında adliye binasının yetersizliği üzerine istişarede bulunduklarını söyledi.

Binadaki mevcut sorunları çözüme kavuşturmak için birkaç formül üzerinde çalıştıklarını fakat yeterli olmadığını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Her geçen gün artan nüfusla birlikte yeni bir adliyenin Sakaryamıza kazandırılması zaruri duruma geldi. Şu an baronun bir üyesi olarak görev yapmasak da yaklaşık 11 yıl cübbe giyme fırsatı bulduğum için bu sorunu çok iyi anlıyorum. Haklı talebinizin sesi olmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Başkanımızla yaptığımız istişarelerden de hareketle güzel bir adliyeyi inşallah Sakaryamıza kazandıracağız. Buna vesile olacağımız düşüncesiyle, bugün ruhsat alan arkadaşlarımıza mesleki hayatlarında muvaffakiyetler diliyorum. Genç kardeşlerimiz hakkın, hukukun ve adaletin yerini bulması için mücadelelerini sürdürecekler. Onları yetiştiren ailelerini ve üstatlarını da tebrik ediyorum. Hayırlı olsun."

Baro Başkanı Abdurrahim Burak da ziyaretten memnun kaldıklarını ve adliye binası hakkında görüştüklerini söyledi.

Adliye binasının yetersizliğini sürekli dile getirdiklerini belirten Burak, "Sıkışıklığı, farklı kurumlarla iç içe olması ve konumu itibarıyla artık yeni bir binaya geçilmesi gerekiyor. Ayrıca binanın ilçelere ve merkeze uzaklığı da ayrı bir sorun teşkil ediyor. Sayın vekilimizle tüm bu konuları detaylıca değerlendirdik. Daha önce de farklı çözüm yolları üzerinde değerlendirmelerde bulunmuştuk. Tüm bu görüşmelerimiz ve girişimlerimiz neticesinde inşallah vekilimizin değerli katkılarıyla Sakarya'ya yakışır bir adliyeye kavuşacağız. İş birliği içerisinde mesleki sorunları çözerek vatandaşlarımızın adalete erişimini hızlandıracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA