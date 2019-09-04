AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan AA'ya ziyaret

04.09.2019 16:17

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.



Ziyarette çalışmalar hakkında AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan bilgi alan Yavuz, partisinin kentteki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

AA'nın, önemli bir görevi hem ülke içinde hem de diğer coğrafyalarda özenle yerine getirdiğini aktaran Yavuz, kurum çalışanlarına başarılar diledi.

Fotoğraf çekiminin ardından sona eren ziyarette, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken de yer aldı.

Kaynak: AA