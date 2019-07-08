AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan ziyaretler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni (SUBÜ) ziyaret etti.

İlk ziyaretini SAÜ'ye gerçekleştiren Yavuz, Rektör Fatih Savaşan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Savaşan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yavuz'a hediye takdim etti.

Daha sonra SUBÜ'yü ziyaret eden Yavuz, üniversitenin yapılandırılma süreci hakkında bilgi aldı.

Yavuz ziyarette, uygulamaya yönelik bir misyonla kurulmuş yeni üniversitesinin yapılandırılmasına ilişkin Rektör Mehmet Sarıbıyık ile sık sık bir araya geleceklerini belirtti.

Rektör Sarıbıyık da Yavuz'a üniversiteye gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kendisine üniversitemizin mevcut çalışmaları ve planlanan çalışmaları hakkında bilgi verdik. Üniversitemiz bünyesinde kurulan yeni fakültelerle ilgili son durumu paylaştık. Ayrıca kampüs alanlarıyla ilgili düşüncelerimizi ilettik. Kendisinin önerilerini aldık. Verimli bir görüşme gerçekleşti. Üniversitemiz, sanayi ve sektör iş birliğinde etkin rol üstlenmeye devam edecektir. Bu kapsamda bilgiyi beceriyle bütünleştiren bir misyon üstlenen üniversitemizin gelecek planlamasını yapıyoruz." dedi.

Ziyarette, Sarıbıyık, Yavuz'a bir tablo hediye etti.

Kaynak: AA