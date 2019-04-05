AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz (2)

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Hem maddi hata düzeltimi hem de bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek, AK Parti lehine düzelttiği ve kayıta geçtiği sayı bugün itibariyle 13 bin 969'dur"

Kaynak: AA