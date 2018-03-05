AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin, "Kazanılmış hakların herhangi bir şekilde kaybına fırsat vermeden, yine özellikle pancar üreten çiftçilerimizin hiçbir şekilde mağdur olmasına izin vermeden gerçekleştireceğimiz bir düzenlemeyi konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda herhangi bir müdahalesi söz konusu olmayacak." dedi.

Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Afrika ziyaretine ilişkin MYK'ya bilgi verdiğini ifade eden Ünal, son siyasi olayların da değerlendirildiğini söyledi.

Erdoğan'ın kurula, ana kademe, kadın ve gençlik kollarının devam eden kongre süreçlerini anlattığını belirten Ünal, "972 ilçemizden 882'sinin kongresi yapıldı. Şu ana kadar 76 ilçede kongre yapılmadı. 26 büyükşehrimizin ilçe kongreleri tamamlandı. 81 ilimizin 77'sinin ilçe kongreleri tamamlandı. İlçe kongreleri henüz tamamlanmayan iller İstanbul, Ordu, İzmir ve Van. İl başkanı atamalarında 34 ilde değişiklik yapıldı, 34 ilin de ataması tamamlandı." diye konuştu.

Ünal, Nisan'ın ilk haftasına kadar 75 il kongresi planladıklarını, geçen hafta sonu itibariyle 62 ilde kongrelerin tamamlandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 32 il kongresine, Başbakan Binali Yıldırım'ın 29 il kongresine katıldığına dikkati çeken Ünal, planlanan 13 il kongresine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağını bildirdi.

MYK'da, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığının uyum kanunlarıyla ilgili çalışmaları değerlendirdiğini anlatan Ünal, Yerel Yönetimler Başkanlığının da 2019 Mart yerel yönetimler seçimlerine hazırlık çalışmalarını MYK ile paylaştığını, TBMM çalışmalarının görüşüldüğünü vurguladı.

Ünal, "BBP'den, Meclis'te görüşülen 26 maddelik paketi tamamlayıcı bir paketin ay sonunda Meclis'e gelebileceği açıklaması geldi. Böyle bir şey söz konusu mu?" sorusu üzerine, hazırlanan paketin şu an Anayasa Komisyonu'nda görüşüldüğünü dile getirdi.

Komisyonun değerlendirmelerinin ve çıkacak sonucun önemli olduğunun altını çizen Ünal, "Milli Mutabakat Komisyonu çalışmalarını tamamlamış değil. Çalışma, Meclis Genel Kurulu'na sunulduktan sonra biz tekrardan Milli Mutabakat Komisyonu olarak diğer konularda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mevcut düzenlemeye ilişkin herhangi bir eksiklik ya da herhangi bir ekleme gerekliliği komisyon çalışması sırasında belirlenecektir. Çalışmalar tamamlanmadan bu konuda bir şey söylemek mümkün değil." dedi.

CHP'nin seçim güvenliği çalışmaları

Bir gazetecinin, "CHP 5 kişilik komisyon oluşturdu sandık güvenliği kapsamında. Siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiriyor. AK Parti'nin de kapısını çalacakları söyleniyor. Bu görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Mahir Ünal, şu yanıtı verdi:

"Biz siyasetteki iyi niyetli her çalışmanın yanındayız, iyi niyetli her çalışmayı destekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ilk günden itibaren bütün kurumların güvenilirliği ve millet nezdindeki itibarına dönük saldırılarıyla siyasete başladı. Bugün gelinen noktada maalesef Türkiye'nin en güçlü olduğu seçim sistemi ve seçim güvenliği konusunda oluşturmak istedikleri şey bir meşruiyet tartışması. Biz seçim güvenliği konusunda her türlü çalışmaya açığız ve bu konuda her türlü önlemi alıyoruz. Yaptığımız son düzenlemeyle, zarflar da dahil olmak üzere Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) filigranlı zarfları, pusulaları ve bunların YSK'nın mührünü taşıması... Bütün bu güvenlik önlemleri alındıktan sonra, sandık yönetim kurulları ihmalen birkaç zarfı da mühürlememişse bununla ilgili 1984'ten bugüne kadar alınmış YSK kararları var dedik. Millet iradesinin tecelligahı ve millet iradesinin güvenliğinin garantisi, koruyucusu ve siyasetin vuku bulmasının yeri sandıklar olduğu için bu konuda en hassas olan siyasi partiyiz biz. Zaten bu konudaki ilgili düzenleme şu anda Anayasa Komisyonunda görüşülüyor. CHP, eksik gördüğü bir şey varsa Anayasa Komisyonunda, yok burada vermeyecekse Genel Kurula geldiğinde bu konudaki görüşleriniz bizimle paylaşır. Maalesef CHP'nin görünen o ki derdi seçim güvenliği değil, bu konuda bir meşruiyet krizi oluşturmak, kafa karıştırmak. Sekiz defa kaybettikleri seçimi dokuzuncu defa kaybedeceklerini bildikleri için bugünden buna bir bahane hazırlamak gibi bir gayret görülüyor."

Şeker fabrikaları

Ünal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili devreye gireceğine yönelik iddialar söz konusu. Bu doğru mudur?" sorusunu yanıtlarken, şeker fabrikalarının 2000 yılında özelleştirme kapsamına, 2008'de özelleştirme programına alındığını anımsattı.

O dönemde kamuoyunun, milletvekillerinin ve sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımı ile bu konuda 2012 yılında bir ertelemenin olduğuna dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:

"Burada şeker fabrikalarının satımından ziyade devletin bu hususta 18 yılda uğradığı zararın her şeyden önce giderilmesi. Kazanılmış hakların herhangi bir şekilde kaybına fırsat vermeden, yine özellikle pancar üreten çiftçilerimizin hiçbir şekilde mağdur olmasına izin vermeden gerçekleştireceğimiz bir düzenlemeyi konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda herhangi bir müdahalesi söz konusu olmayacak. Pancar temin eden çiftçiler mevcut kotaları kapsamında pancar üretmeye devam edecek. Kotalarda bir kısıtlama olmayacak. Fabrikaların üretim devamlılığı ve zorunluluğu sağlanacak. Kamuoyunda gıda güvenliği üzerinden, nişasta ve benzeri ürünler üzerinden oluşturulmak istenen çok ciddi bir kara propaganda var. 16 yıldan beri hiçbir kazanılmış hakkı zayi etmeden iktidarda yürüttüğümüz politikalar sayesinde her seçimde millet bizi onaylıyor. Birilerinin derdi pancar üreticisi ve güvenliği değil. Bu mesele üzerinden iktidara dönük bir istismar alanı oluşturmak. Biz her şeyi yakından takip ediyoruz."