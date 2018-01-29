AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal: "Milli mutabakat komisyonu yarın dördüncü toplantısını gerçekleştirecek. Komisyonun görüşmeleri, karşılıklı müzakerelerden oluşmaktadır. Bu müzakereleri biz belli seçenekler haline getirip Sayın Genel Başkanlara sunacağız. Genel temayül yüzde 10 barajının korunması üzerinedir. Onun dışındaki hususları da değerlendirmeye devam ediyoruz."