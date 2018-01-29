AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si çoklu kişilik bozukluğu yaşamaktadır. Bazen PKK'lı, bazen PYD'li, bazen DHKPC'li, terör sevici tiplerin radikal ve kendi devletine 'seri katil' diyen tiplerle ortaya çıktığı ve onların adeta odağı, mihrakı haline gelen bir yapıya dönüşmüştür."