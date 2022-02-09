AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz, hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika