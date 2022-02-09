AK Partili Çelik'ten Alevilere yönelik o paylaşıma tepki - Haberler
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AK Partili Çelik'ten Alevilere yönelik o paylaşıma tepki

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Partili Çelik'ten Alevilere yönelik o paylaşıma tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yakup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısının Alevilere yönelik hakaretlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yakup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısının Alevilere yönelik hakaretlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ömer Çelik, AK Parti, Alevi, Politika, Haberler

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