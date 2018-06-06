AK Parti Sözcüsü'nden Çarpıcı Açıklama: Harekat Kandil'in Eteklerine Kadar Gelmiştir
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Kahraman ordumuzun harekatı Kandil'in eteklerine kadar gelmiştir. Onlarca PKK kampı temizlenmiştir. Onlarca yeni üs oluşturulmuştur" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Kahraman ordumuzun harekatı Kandil'in eteklerine kadar gelmiştir. Onlarca PKK kampı temizlenmiştir. Onlarca yeni üs oluşturulmuştur. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, Kandil bu adi terör örgütünden temizlenecektir." dedi.
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