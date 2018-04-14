IHAAW104614-SIY/14-04-2018

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, " Kılıçdaroğlu ve CHP'si kendisine bir baksın. Kendisiyle ilgili bir temizlik yapsın. Kendi içindeki siyasi ayağa ilişkin bence ciddi bir çalışma yürütsün" dedi. 14.04.2018 10: 46: 14 TSI

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