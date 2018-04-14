AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 28 Şubat Davası Kararlarına İlişkin,...

IHAAW103532-SIY/14-04-2018

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 28 Şubat davası kararlarına ilişkin, "Dünkü kararlarla birlikte Türkiye 28 Şubat'la hesaplaştı. Dünkü kararları önemsiyorum. 28 Şubat'la ilgili verilen hukuki kararların siyasi değerlendirmelerini yapmak için erken" dedi. 14.04.2018 10: 35: 32 TSI

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