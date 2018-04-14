AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye'ye Yapılan Saldırıya İlişkin,...
IHAAW100921-SIY/14-04-2018 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye’ye yapılan saldırıya ilişkin, "Saldırı kimyasal kullanımına ciddi uyarıdır" dedi.
IHAAW100921-SIY/14-04-2018
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye'ye yapılan saldırıya ilişkin, "Saldırı kimyasal kullanımına ciddi uyarıdır" dedi. 14.04.2018 10: 09: 21 TSI
NNNN - ANKARA