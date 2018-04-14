AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye'ye Yapılan Saldırıya İlişkin,...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye'ye Yapılan Saldırıya İlişkin,...

IHAAW100921-SIY/14-04-2018 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye’ye yapılan saldırıya ilişkin, "Saldırı kimyasal kullanımına ciddi uyarıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye'ye Yapılan Saldırıya İlişkin,...

IHAAW100921-SIY/14-04-2018

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye'ye yapılan saldırıya ilişkin, "Saldırı kimyasal kullanımına ciddi uyarıdır" dedi. 14.04.2018 10: 09: 21 TSI
NNNN - ANKARA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et