AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal: "(Khk'de Yer Alan 121. Madde ile İlgili...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal: "(KHK'de yer alan 121. madde ile ilgili tartışmalar) Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 16 yıldan beri iktidarda olan AK Parti'nin 16 yıldan beri bu ülke için yaptığı ortadadır, aldığımız kararların ne için alındığı ortadadır. Bizim bu ülkenin istikrarı, dönüşmesi, büyümesi için 16 yıldan beri yaptığımız ortadadır. Dolayısıyla bu yalanları, bu tezviratı, kara propagandayı yapanların da ne yaptıkları ortadadır."