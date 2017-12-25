AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal: "(Khk'de Yer Alan 121. Madde ile İlgili...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal: "(KHK'de yer alan 121. madde ile ilgili tartışmalar) O gece ve o gecenin sabahında darbe girişimine karşı göğsünü siper etmiş, darbeyi engellemek için ülkesini çıplak elleriyle tutmuş o kahraman insanların ülkelerini canları pahasına korumalarından dolayı onlara dönük herhangi bir hukuki sorumluluk doğmasın diye bu düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bu düzenlemenin bugüne şamilmiş gibi, bugünkü diğer terör eylemleriyle ilgiliymiş gibi gösterilmek istenmesi tamamen dezenformasyondan ibarettir."