AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal: "(Khk'de Yer Alan 121. Madde ile İlgili...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal: "(KHK'de yer alan 121. madde ile ilgili tartışmalar) Bu düzenleme, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü yani sadece o gece ve o gecenin devamı niteliğindeki 16 Temmuz sabahı ile ilgili. Darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması ibaresi, 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade, daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır."