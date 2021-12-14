AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Konya'da plaket töreninde konuştu Açıklaması

KONYA (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Sağlıkta şiddet haberler ini görmeyi hiç arzu etmiyoruz. Tam tersine hayırseverler, devlet ve yerel yönetimler iş birliğiyle yapılan güzel çalışmaların haber olmasını istiyoruz. İnsanlarımızın, sağlık çalışanlarına gösterdiği nezaketi, sevgiyi ve muhabbeti duymak ve görmek istiyoruz." dedi.

Usta, Meram Devlet Hastanesinde düzenlenen, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının yapımını üstlenen hayırseverlere plaketlerin verildiği törende, hastaların ve sağlık personelinin, en iyi şartlarda hizmet vermek ve almak durumunda olduğunu söyledi.

Ak Parti'nin hizmet anlayışında insana yatırımın önemine işaret eden Usta, sağlık çalışanlarının hizmet vereceği mekanların iyileştirilmesi için çalışma başlatıldığını anımsattı.

Usta, Konya'da yerel yönetimler ve hayırseverlerin desteğiyle 59 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun yenilendiğini belirterek, hedeflerinin kentteki tüm istasyonların aynı standarda kavuşturmak olduğunu vurguladı.

Özellikle salgın sürecinde önem ve kıymeti bir kez daha ortaya çıkan sağlık çalışanlarının şiddetle anılmasını istemediklerini anlatan Usta, şöyle konuştu:

"Sağlıkta şiddet haberler ini görmeyi hiç arzu etmiyoruz. Tam tersine hayırsever, devlet ve yerel yönetimler iş birliğiyle yapılan güzel çalışmaların haber olmasını istiyoruz. İnsanlarımızın, sağlık çalışanlarına gösterdiği nezaketi, sevgiyi ve muhabbeti duymak ve görmek istiyoruz. Buradan bir hekim olarak toplumun her kesimine seslenmek istiyorum; şiddet bir çözüm yolu ve hak değil. Şiddetle hiçbir şey çözülemez."

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar da yaşam ve ölüm arasında geçen sürede cana değmek adına hızlı ve doğru müdahalede bulunmanın önemine işaret etti.

Türk toplumunun yardımlaşma ve hayırseverlikle bilindiğine dikkati çeken Çınar, kamu ve hayırseverlerin ortak dayanışmasının Konya'da görülmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, sağlık istasyonlarını yenileyen ve yapımına katkı sunan hayırseverlere protokol üyelerince plaket takdim edildi.

Programa; Vali Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile istasyonlarda görev yapan 112 Acil Servis çalışanları katıldı.