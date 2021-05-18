Son dakika haber! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta - Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin dava
Son dakika haberler: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin davanın 2. duruşmasını izlemek üzere bulunduğu Sincan Cezaevi'nin önünde basın açıklaması yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin davanın 2. duruşmasını izlemek üzere bulunduğu Sincan Cezaevi'nin önünde basın açıklaması yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay