AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta ile Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan esnaf ziyareti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta ile Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan esnaf ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta ile Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan esnaf ziyareti
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Deresoy, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti il ve ilçe teşkilat mensupları, Karatay'da esnaf ziyareti yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Deresoy, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti il ve ilçe teşkilat mensupları, Karatay'da esnaf ziyareti yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Usta ve Kılca ile AK Parti teşkilat mensupları, ziyaretler kapsamında Mevlana Çarşısı'nın dönüşümü nedeniyle çarşı esnafına tahsis edilen geçici satış alanlarındaki esnafla bir araya geldi.

Esnafın talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Usta, Kılca ve beraberindeki teşkilat mensupları, daha sonra Karakayış Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafla da buluştu.

Açıklamada ifadesine yer verilen Usta, Konya belediyelerinin çok güzel hizmetlere imza attığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Konyamıza hizmet etmek için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere kabinemiz, valiliğimiz, tüm kamu kurum ile kuruluşlarımız, partimizin bütün kademeleri ve belediyelerimiz gönül birlikteliğiyle çalışıyor. Belediyelerimiz de bu konuda çok güzel işlere imza atıyor. Özellikle salgın döneminin ağır şartlarına rağmen hemşehrilerimizin hizmetinde oldular. Karatay Belediyemiz de bu noktada ilçemizin güzelleşmesi, ilerlemesi için canla başla çalışıyor. Bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca ve ekibini tebrik ediyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azimle, sevgiyle ve vatandaşlarımızın duasıyla daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız."

Kılca da vatandaşlar ve esnafın huzuru, mutluluğu için yoğun bir gayretin içinde olduklarını belirterek bu çabayı arttırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Usta, Kılca ve teşkilat mensupları, esnaf ziyaretinin ardından Karatay Lavanta Bahçesi ile Karaaslan Hobi Bahçesi'nde de incelemelerde gerçekleştirdi.

Karatay Lavanta Bahçesi'nin şehre farklı bir hava kattığını vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Karatay Belediyesi tarafından kentimize kazandırılan bu güzel bahçe, ilçemiz ve ilimiz için vazgeçilmez bir yer oldu. Karatay Lavanta Bahçesi, kokusu ve güzel görüntüsüyle ilçemizi çok güzel süslüyor ve şehrimize bambaşka bir hava katıyor. Buradaki güzel kokuyu içine çekmek isteyen, bu güzel manzarada fotoğraf çektirmek isteyen misafirlerimizle Karatay Lavanta Bahçemiz, gelecekte çok daha önemli bir turizm merkezi haline gelecek. Bu güzel proje dolayısıyla Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum."

Kılca ise bahçenin vatandaşlar tarafından çok sevildiğini, kısa sürede binlerce misafiri ağırladıklarını belirterek, görsel şölen yaşamak isteyen herkesi hasat dönemine kadar Karatay Lavanta Bahçesi'ne davet etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta ile Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan esnaf ziyareti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta ile Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan esnaf ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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