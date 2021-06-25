AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Demirkapı Tüneli'nde incelemelerde bulundu

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak Demirkapı Tüneli'nde incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Birinci tünel tamam, ikinci tünelde ışığın görünmesine 170 metre kaldı.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak Demirkapı Tüneli'nde incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Birinci tünel tamam, ikinci tünelde ışığın görünmesine 170 metre kaldı." dedi.

Derebucak ilçesini ziyaret eden Usta, ilçe merkezinde partisinin ilçe teşkilatını ve belediye başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa ve AK Parti İlçe Başkanı Adem Sütçü ile birlikte merkez pazar yerini ziyaret eden Şahin Usta, esnafla sohbet etti.

Usta, ilçe merkezindeki ziyaretinin ardından halk arasında tarafından "Gembos Yolu" olarak bilinen Yeni Konya Antalya Karayolu'nda yürütülen çalışmaları yerinde görmek için Antalya il sınırındaki Demirkapı Tüneli'ni de ziyaret etti.

Burada yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Usta, "Torosları deliyor, yolları birleştiriyor, gönülleri kavuşturuyoruz. 1,2 milyar lirkalık Derebucak Gembos tünelleri ile Konya-Antalya arasını 100 kilometre daha kısa hale getiriyoruz. Birinci tünel tamam, ikinci tünelde ışığın görünmesine 170 metre kaldı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar