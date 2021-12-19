AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu Açıklaması
AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 2023 hedeflerine durmadan, yorulmadan, aşkla, şevkle devam edeceklerini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 2023 hedeflerine durmadan, yorulmadan, aşkla, şevkle devam edeceklerini söyledi.

Usta, Kahramanmaraş'ta partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı sonrası gazetecilere, ülkenin, partilerinin ve teşkilatın daha da güçlenmesi için ellerinden gelen çabayı ve gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gecesini gündüzüne katarak yaptığı çalışmalar sonucu Türkiye'yi daha ileriye taşıdıklarını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"20 yıllık iktidarımız boyunca Türkiye'de yaşanan bütün değişimleri, verilen çabanın ve emeğin temelinde teşkilatın mayasının olduğunu, bunların Cumhurbaşkanı'mızın çalışmaları neticesinde olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye'nin değişiminde rol alan ve bugüne kadar emek vermiş, şu anda aktif siyasette olsun veya olmasın bu davaya gönül vermiş, her kim varsa eğitimci olarak teşkilatımızla bir arada olması için çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimize bu ülkede nelerin yaşandığını ve bundan sonrası için hedeflerimizin neler olduğunu belirttiğimiz çalışmalar. Ümit ediyoruz ki hem Kahramanmaraş'ta hem de tüm Türkiye'de devam eden teşkilat çalışmalarımız ve eğitim faaliyetlerimizle birlikte gücümüze güç katarak 2023 hedeflerimize durmadan, yorulmadan, aşkla, şevkle devam edeceğiz."

Programa eğitimci olarak katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da hazırlanan programın gayet güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin istikbali ve istiklalini, AK Parti'nin geleceği ile doğru orantılı gördüğünü anlatan Yıldız, "Karamsar hava oluşturmak isteyenlerin hangi gerçekçe ile olursa olsun, doğru bir ortamda olmayacağını, bizim bütün değerlerimizle bunları gerçekleştireceğimizi, değerlerimizden uzaklaşmadan onlarla hemhal olup bu başarıyı sürdüreceğimize olan inancımı bir kez daha buradan vurguluyorum." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı: İkisini de indireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı: İkisini de indireceğiz

 Ali Babacan'dan tartışma yaratan sözler: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru

Ali Babacan'dan tartışma yaratan sözler: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru

 2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title