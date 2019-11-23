AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Türkiye, içerideki terör sorununu çözdü"

23.11.2019 19:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:45

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin içerideki terör sorununu çözdüğünü belirterek, "Artık Türkiye'de terörü konuşurken Diyarbakır'ı, Nusaybin'i değil, Tel Abyad'ı, Resulayn'ı konuşuyoruz" diye konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekinözü Kaymakamlığı ve DOĞAKA işbirliğinde gerçekleştirilen Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, tesisin Ekinözü'ndeki acı suya marka değeri katacağını söyledi. Ekinözü Kaymakam Vekili Talat Tabur ise, Sağlık Turizmi Merkezi'nin ilçede önemli bir açığı kapatacağına işaret etti. Tabur, "1723 metrekare inşaat alanına sahip tesisimiz Türk hamamı, sauna, buhar odası, konaklama odaları, restoran ve ortak kullanım alanları ile donatılacak olup tamamlandığı zaman ilçemize büyük bir canlılık katacak. Arkasından da diğer yatırımların yolunu açacaktır" dedi.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, ilçedeki yatırımlara ilişkin bilgiler verdi.



Törende son olarak kürsüye davet edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, Türkiye'nin savunma sanayisi ve terörle mücadele konularına değindi. Eski Türkiye'den örnekler veren Mahir Ünal, "Bizim demokrasimiz, özgürlüğümüz, güvenliğimiz bunların hepsi için olmazsa olmaz bir şey var. Bu ülkenin savunması. Bu ülkenin savunma sanayisi. Türkiye, 2012'de Amerika'dan silahlı insansız hava aracı istedi. Vermediler. Daha sonra hava savunması istedik vermediler. Biz, 2011'de teröre karşı sınır ötesi operasyon yapmak için sıcak istihbarat alamazdık, askerimiz sınır ötesi operasyonda risk alırdı. Ama hamd olsun bugün, Türkiye dün yüzde 20 yerlileşme oranı olan savunma sanayinde bugün yüzde 70'lere çıktı. İHA'yı, Fırtına obüsü, SİHA'yı hepsini Türkiye yapıyor" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin içerideki terör meselesini çözdüğünü kaydeden Ünal, şöyle devam etti:



"Bugün Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile 16 günde Tel Abyad ve Resul Ayn'ı terörden temizledi. Bu sadece, sahada kazanılmış bir başarı mıdır? Amerika, Rakka'yı DEAŞ'tan temizleyeceğim diye aylarca bombaladı. 1500 DEAŞ'lı teröristi temizleyemedi; on binlerce sivil orada hayatını kaybetti. En sonunda DEAŞ'lı teröristleri de anlaşarak çıkarmak zorunda kaldılar. Türkiye, Afrin'i, Cerablus'u, El bab'ı, Tel Abyad'ı, Resulayn'ı terörden temizlerken tek kişini burnunu kanatmadı; tek binayı yıkmadı. Bütün dünyaya bu işin nasıl yapılacağını gösterdi. Dün, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışanlar, bölünmesini konuşanlar; Güneydoğuyu Türkiye'den ayıran haritaları paylaşanlar; bugün o haritayı yırttık çöpe attık. Türkiye'nin sınır güvenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına aldık. Artık Türkiye'nin, hani bunlar özerklik ilan ediyorlardı, ellerinde kağıtlarla Cizre'de, Diyarbakır'da, Nusaybin'de böyle deklarasyon adı altında özerklik mektupları okuyorlardı, çukurlar kazıyorlardı ya, artık Türkiye terörü konuşurken Diyarbakır'ı, Nusaybin'i konuşmuyor. Artık, Tel Abyad'ı, Resulayn'ı konuşuyoruz. Türkiye, kendi sınırları içerisinde terörü temizledi, artık sınır dışında kaynağında terörü kurutuyor. Artık birilerinin amacı ve hedefi olan Türkiye'nin bölünmesi hayalini biz bertaraf ettik ve o haritaları yırttık attık."



Konuşmasının devamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Ünal, "Bütün bunları yaparken hep beraber 15 Temmuz'u yaşadık. Bir terör koridoru yaşadık aynı zamanda ekonomimize saldırdılar. Doları 12 lira yapmak için gayret gösterdiler. Başarıya ulaşabildiler mi, ulaşamadılar. Biz birlik beraberlik içerisinde olduğumuz süre, kardeşliğimizi koruduğumuz süre, biz birilerinin bazı sorunları bahane ederek aramıza fitne sokmasına müsaade etmediğimiz sürece, birilerinin bazı sorunların çözümünden değil de o sorunları büyüterek halkta infial uyandırmak, halkı galeyana getirmek isteyenlere karşı durduğumuz sürece Allah'ın bu milleti durduracak hiçbir güç yoktur. Bu Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'e giriyoruz; girmeyin diyor. Sınır ötesi operasyon yapmayın, diyor. YPG-PYD'den bize zarar gelmez, diyor. Yahu sen, bu milletin yanında mısın? Siyaset konuşmuyoruz. Türkiye'nin bütünlüğü, birliği söz konusu olduğunda siyaset konuşulmaz. Sen neden memleketin yanında durmuyorsun? Biz, onu milletimize havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Ünal, sözlerini Ekinözü'ne yapılan eğitim, sağlık ve spor alanındaki yatırımları anlatarak bitirdi.



Daha sonra, butona basılarak Ekinözü Sağlık Merkezi'ne ilk beton döküldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA