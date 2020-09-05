AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Salgın döneminde Amerika ve Avrupa perişan oldu'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Salgın döneminde Amerika ve Avrupa perişan oldu'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dünyada yaşanan korona virüs salgınında Amerika ve Avrupa'nın zorlandığını ifade ederek, 18 yıllık AK Parti döneminde sağlık alanında yapılan yatırımların önemini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:
05.09.2020 19:55 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:59

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dünyada yaşanan korona virüs salgınında Amerika ve Avrupa'nın zorlandığını ifade ederek, 18 yıllık AK Parti döneminde sağlık alanında yapılan yatırımların önemini vurguladı.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Heyecan Bahçesi'nin açılışında konuşan Ünal, Türkiye'nin pandemi sürecinde özellikle yaşlılara gösterdiği değeri anlattı. Korona virüs salgını nedeniyle 60 yaş üstü vatandaşların Avrupa ülkelerinde kaderlerine terk edildiğini söyleyen Ünal, "AK Parti'nin 18 yıl içinde attığı her adım ve yaptığı her icraat bizi bütün dünyanın baş etmekte zorladığı küresel salgına hazırlamış adeta. 18 yılda yaptığımız hastaneler, ulaşım ve bilişim alt yapıları bütün bu 18 yıllık çalışmalarımız bizim bugün dünyanın başa çıkmakta zorlandığı, Amerika'nın, İspanya'nın, İngiltere'nin, İtalya'nın, Almanya'nın perişan olduğu bir dönem. Ama bir ülke düşünün ki, devlet ve milleti ile kenetlenmiş. Önce yaşlılarına hürmet ile sahip çıkmış, saygı ve merhametin ne demek olduğunu dünyaya göstermiş bir Türkiye var. Mesela Fransa'da biliyor musunuz 60 yaşın üstündeki hastalara bakılmıyor. İspanya'da yaşlıları huzurevlerinde unuttular ve maalesef hayatlarını kaybettiler" dedi.

Ünal'ın ardından kürsüye gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise, "Bu bölge orman bölgeden kiraladığımız yaklaşık 400 dönümlük bir alan ve bu alanın 50 dönümlük alanında Heyecan Bahçemizi yerleştirdik. Burada özellikle gençleri ilgilendiren çeşitli heyecan aktiviteleri var. Dolayısıyla burası her yaştan insanımızın vakit geçireceği önemli bir yer haline geldi" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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