- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Olçok ailesinin mevlidine katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal;

"Babaların en önemli görevi çocuklara dostluğu öğretmek"

ÇORUM - Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan ünlü reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile kardeşi Erdoğan Olçok için memleketi Çorum'un Mecidiyekavak köyünde mevlit okutuldu.

Programda konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dostluğun önemine dikkat çekerek, "Sanırım evlatlarımıza öğretmemiz gereken en temel şey dostluk. Çünkü dostluk aradan kalktığı zaman insan vahşileşiyor. Sevgi aradan kalkıyor. Ünsiyet aradan kalkıyor. Ozaman işin içerisine çıkar giriyor. Menfaat giriyor. Nefis giriyor. O yüzden Allah dostluğumuzu baki etsin.s Burada bulunanların dostluğunu baki etsin" dedi.

Peygamber Efendimizin "ruhlar tanzim edilmiş ordular gibidir. Alemi ervahta görüşüp ünsiyet edenler dünyada hayatında görüşüp ünsiyet ederler" diye buyurduğunu açıklayan Ünal, "O yüzden bizim kültürümüzde ne zaman beri tanışıyorsunuz diye sorulduğunda 'kalu beladan beri' deriz. Bu hadisi şerife atfen. Ruhları o günlerde tanışanlar dünya hayatında da ünsiyet ediyorlar. Bir araya geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Babaların en önemli görevinin çocuklara dostluğu öğretmek olduğunun altını çizen Ünal, "Ben Erdoğan abiyi tanırım. Güzel adamdı. Dost adamdı. Erdoğan abi dostu için herşeyini verecek, her şeyinden vazgeçecek adamdı. Ben Erol abiyi tanıdım. Erol abi abi dostu için herşeyini verecek, her şeyinden vazgeçecek bir anda sahip sahip olduğu her şeyi verip ben bir daha kazanırım diyecek kadar güzel ve yürekli bir adamdı. O güzelim evladımızda Abdullah Tayyip'te o yoldan yürüyen, o ilkelerle yürüyen birisiydi. Ama emin olun onların o şekilde olmasının bir merkezi vardı. Ben Dursan amcayı tanımam ancak Dursun amcanın dostluğa, adamlığa dair, evlatlarına ilham verecek insanlığı ve adamlığı yaşadığına dair şahitlikleri duydum ve işittim. Bugün burada bir araya gelip dostluğu yaşatıyorsak, 13 yıldan beri bu dostluğu yaşatıyorsak heralde bunun müsebbibidir. Dursun amcanın adamlığıdır. Dursun amcanın evlatlarına örnek olacak yaşadığı hayatıdır. Allah bize evlatlarımıza örnek olacak bir hayat nasip etsin. Her birimizin üzerinde insanlara örnek olacak güzel emsallerin bulunması gerekiyor. Yaşarken rabbim makamı, parayı, pulu taşıyan değil adamlığı güzel örnek olmayı taşıyacak hal nasip etsin.Allah dostluğumuzu baki kılsın" diye konuştu.

Olçok ailesinin yaptırdığı köy camisinde düzenlenen programa Erol Olçok'un kardeşleri Cevat ve Yılmaz Olçok ile Çorum Valisi Necmettin Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal,AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ile vatandaşlar katıldı.