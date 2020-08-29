AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, isim vermeden CHP'ye yüklendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, isim vermeden CHP'ye yüklendi

AK parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal partisinin Yalova merkez ilçe kongresinde üstü kapalı sözlerle CHP'ye yüklendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, isim vermeden CHP'ye yüklendi
29.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:32

AK parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal partisinin Yalova merkez ilçe kongresinde üstü kapalı sözlerle CHP'ye yüklendi. 27 Mayıs darbesi sonrasında tutuklanan ve 17 Eylül 1961 yılında asılan Adnan Menderesi örnek göstererek, "Siz hala kalbinizden 27 Mayıslar geçiriyorsunuz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal AK Parti Yalova Merkez İlçe 7. Kongresine katıldı. Yalova Belediyesi, Yalova Valiliği ve AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaret eden Ünal daha sonra kongrenin yapılacağı 90. Yıl Spor Salonu'na geçti. Salona girişinde alkışlarla karşılanan Ünal salondakilere hitap etti. Konuşmasında 27 Mayıs Darbesi ve Adnan Menderes'in asılması üzerinden CHP'ye yüklenen Ünal, "Malazgirt'ten bugüne kadar bizim bu topraklarda var oluşumuzu simgeleyen 30 Ağustos'u da, 26 Ağustos'u da, 29 Ekim'i de, 23 Nisan'ı da, 15 Temmuz'u da birbiriyle mukayese etmeyin. Bunlar bir birinin karşıtı değil. Bunlar birbirinin mütemmim cüzüdür dedik. Bakıyorsunuz ki ertesi gün, '15 Temmuz'la, 30 Ağustos'u mukayese ettikleri için onları kınıyoruz' diye haber çıkıyor. Siz bunun böyle olmadığını anlatana kadar sosyal medyada, televizyonlar da dolaştırıyorlar. Ama bunu kim yaptırıyor biliyor musunuz? 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı'nı kutlayan bu ülkenin başbakanını asan. 2 bakanını asmış ve bu ülkenin seçilmiş başbakanının asıldığı günü bayram haline getirmiş, 27 Mayıs'ı Hürriyet ve Anayasa Bayramı yaptırıp bu millete 20 sene bayram olarak kutlatanlar, bugün 30 Ağustos'u ağızlarına alıyorlar, 23 Nisan'ı ağızlarına alıyorlar, 29 Ekim'i ağızlarına alıyorlar. Sizler bizim milli bayramlarımızı o kirli ağızlarınıza almayın. Çünkü siz bugün söyleyemiyorsunuz ama; sizin ruhlarınızda hala 27 Mayıs'ın lekesi duruyor. Kiri, isi duruyor. Siz hala kalbinizden 27 Mayıslar geçiriyorsunuz. Bunu nereden biliyoruz. Bunu sizin 27 Nisan e-muhtırasındaki tavrınızdan biliyoruz. Bunu sizin 28 Şubat'taki tavrınızdan biliyoruz. Bunu sizin 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışıp kaçmanızdan biliyoruz" dedi.

"Bunlar Doğu Akdeniz'de Yunan tezini savunuyorlar"

Ünal, CHP'nin milletin değerleri ve sevinçleri ile hareket etmediğini dile getirerek, "Hani diyorlar ya Cumhurbaşkanımıza çok ser diye. Adnan Menderes bütün nezaketi, bütün zarafeti ve bütün naifliğiyle konuştuğunda ona ne yaptığınızı biz biliyoruz. Menderes diyor ki, 'Bugüne kadar bu milletin hangi muvaffakiyetine dönüp baktınız. Bugüne kadar bu milletin hangi sevincini paylaştınız. Yapılan her iyi işe düşmanlı yaptınız' diyor. Bu çok tanıdık gelmiyor mu size. O günle bu gün arasında hiçbir değişiklik var mı? O gün yaptıkları düşmanlığı aynı şekilde bugün tekrar etmiyorlar mı? Bunların amaçları ne? Bunlar bu milletin değerleriyle, sevinçleriyle neden ortak hareket etmiyorlar? Neden Doğu Akdeniz de Yunan tezlerini savunurlar? Neden Suriye'de Esad'la, Mısır'da Sisi ile beraber hareket eder. Neden bunlar Libya'da Hafter'in yanında hareket ederler. Bunları iyi anlamamız lazım" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Magazin
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı 3. Sayfa
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada 3. Sayfa
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor Ekonomi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
İki çocuk annesi, manda yetiştirip, sütünden dondurma üretiyor
İki çocuk annesi, manda yetiştirip, sütünden dondurma üretiyor
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı
Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı
Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı
Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı
Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor
ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Meral Akşener Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Murat Boz Şevval Sam Onur Saylak Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Yunan Futbolcu Transfer Yunanistan
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, isim vermeden CHP'ye yüklendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 17:33:44. #1.15#
title