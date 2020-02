AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

25.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:30

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu ülkenin kurumlarına, bu ülkenin FETÖ ile mücadele eden Hakimler ve Savcılar Kuruluna 'alçak' demek, en büyük alçaklıktır." dedi.

Ünal, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

HDP'nin 23 Şubat'ta yapılan kongresinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarından hazırlanan slayt gösterimi üzerine başlatılan soruşturmanın sorulması üzerine Mahir Ünal, bunun yeni bir durum olmadığını söyledi.

Türkiye'de yıllardan beri HDP'nin demokratik siyasetten yana tavır alması için bütün siyaset kurumunun uyarılarda bulunduğunu aktaran Ünal, "Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da olmak üzere demokratik siyasete şiddetin, terörün kabul edilmediği ve mesafe koyulması gerektiğine dönük uyarılarla devam edilmesine rağmen işte devletin elindeki meşru ordusuna, devletin emniyet güçlerini 'şiddet mekanizmaları' diye nitelendiren ve diğer taraftan terör örgütüne 'terör örgütü' demeyen bir HDP siyaseti ile uzunca bir süreden beri karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

Mahir Ünal, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, "Artık daha şeffaf ve açık ittifak istiyoruz." sözlerinin sorulması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhuriyet Halk Partisinin HDP'lileşmesi süreci, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de çok ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Yine üçüncüsü İYİ Parti açısından da bu durum son derece sıkıntılı bir süreci getiriyor. Bütün bunları Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Grup Toplantısı ile okuduğunuzda, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir taraftan HDP'nin ilişkinin meşrulaştırılması yönündeki baskılamaları ve bugün aslında Devlet (Bahçeli) Bey güzel bir şey de bulundu, söz sanatında bulundu ve dedi ki; 'Artık bu ilişkiyi resmileştiren meşrulaştıran ve nikah' örneğini verdi.

Şimdi bir taraftan HDP'nin CHP'ye dönük, 'bu ilişkiyi artık meşrulaştıralım ve bunu kamuoyu önüne taşıyalım' baskısı. Bir taraftan yine Cumhuriyet Halk Partisinin kongreye giderken kendi içinde yaşadığı sıkıntılar, delegenin iradesini hiçe sayan yaklaşımlar, işte özellikle Muharrem İnce'nin açıklamalarına baktığınızda kimlerin nasıl kaybettiğini, buna rağmen kaybedenlerin nasıl etkin olmaya devam ettiği gibi süreçleri görüyoruz."

Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Ünal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunarak, "Devletin bütün kurumlarının meşruiyetini sorgulamanız ve diğer taraftan da Türkiye'nin hem dış politikada hem de içeride itibarını sürekli olarak bir suikaste maruz bırakmanız, bunun adı siyaset değil şahsiyetle, kişilikle bir insanın kişiliği ile ilgili hiçbir zaman konuşmadım ama davranışları ile ilgili konuşurum, tercihleri ile ilgili konuşurum, siyaseti ile ilgili konuşurum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu siyaset tarzı, kullandığı üslup maalesef son derece pespaye, müptezel ve alçakçadır. Yani bu ülkenin kurumlarına, bu ülkenin FETÖ ile mücadele eden Hakimler ve Savcılar Kuruluna 'alçak' demek, en büyük alçaklıktır." ifadelerini kullandı.

Siyasi partilere İdlib'le ilgili gelişmelere yönelik bir bilgilendirmenin yapılıp yapılmayacağına dair soruya da Ünal, "Savunma Bakanımız, zaman zaman Dışişleri Bakanımız bizzat genel başkanları ziyaret ederek gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Lüzum görüldüğünde geçmişte de bugünde de biz Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirme konusunda hiçbir zaman geri adım atmadık." yanıtını verdi.

Mahir Ünal, Avusturya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atanan Ozan Ceyhun hakkındaki soruyu ise şu şekilde cevapladı:

"Şimdi öncelikle Sayın Büyükelçi'nin bu konuda açıklamaları var. Sayın Büyükelçi'nin bu açıklamalarını hiçbir şekilde dikkate almadan bunlarla ilgili yani şimdi bir iddiada bulunuyorsunuz, bir ithamda bulunuyorsunuz ama iddiada bulunduğunuz, itham ettiğiniz kişinin cevap hakkını, verdiği cevapları, bu konuyla ilgili açıklamaları asla dinlemeden, az önce söylediğim şekilde kendi nefretinizi, öfkenizi kusmaya devam ediyorsunuz, bu doğru bir şey değil. Bu konuda Sayın Ozan Ceyhun'un yaptığı açıklamalar son derece açık ve net."

"Millet İttifakı sürdürülebilir gözükmüyor"

Siyasette 3'üncü blok oluşturma tartışmalarının sorulması üzerine Ünal, şu an da görülenin İYİ Partinin de bu durumdan son derece rahatsız olduğu açıklamasında bulundu.

"Cumhuriyet Halk Partisi, Pervin Buldan'ın açıklamaları ile son derece köşeye sıkışmış durumda. Görülen o ki 'Millet İttifakı' diye nitelendirilen ittifak pek de sürdürülebilir gözükmüyor şu anda." diyen Mahir Ünal, bütün bunların AK Parti ile İYİ Parti ilişkilerine yansımasına ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:

"Şimdi şöyle bir yaklaşımı biz doğru bulmuyoruz. Yani efendim şurası parçalansın, şurası toparlansın diye bir yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Bizim bir Türkiye gündemimiz var, bir siyaset etme biçimimiz var, biz o kendi istikametimizde yolumuza devam ediyoruz. Her zaman söylediğimiz şey, Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği 'Biz millet, bayrak, vatan ve devlet konusunda hassasiyeti olan herkesle Türkiye İttifakı çerçevesinde zaten bir aradayız'. Yani her vatansever, her yurtsever yerli ve milli duruşu olan, bakışı olan birtakım emperyal güçlerin distribütörlüğünü yapmayan, bu ülkenin çıkarlarını savunan herkesle bizim ittifakımız vardır."

