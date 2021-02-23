AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu eleştirdi Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu eleştirdi Açıklaması

23.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:01
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu eleştirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik, "Muhalif medyanın bile yanlışlığını dile getirdiği, kesilmiş, kırpılmış, montajlanmış görüntülere eklediğin yalanlar, içine düştüğün çaresizliği gösteriyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik, "Muhalif medyanın bile yanlışlığını dile getirdiği, kesilmiş, kırpılmış, montajlanmış görüntülere eklediğin yalanlar, içine düştüğün çaresizliği gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından, Davutoğlu'nun, AK Parti'de görev aldığı ve şu anki Gelecek Partisi Genel Başkanlığı döneminde yaptığı konuşmaların yer aldığı üç ayrı video paylaştı.

Davutoğlu'nun "Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım. Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz bile duymadı, duymayacak." açıklamalarının bulunduğu videoyu paylaşan Ünal, "Hatalı üretimimiz olmadı mı? Evet oldu, aynaya bakarsan görürsün." görüşünü dile getirdi.

Mahir Ünal, Davutoğlu'nun Başbakan olduğu dönemde AK Parti'nin yaptığı çalışmaları anlattığı başka bir videoyu da paylaşarak, "Geçmişte bu konularda yaptığın yüzlerce konuşmalarından birisinde 'Büyük bir başarı hikayesi' diyorsun. Evet, AK Parti büyük bir başarı hikayesi. Sağlıktan, eğitime, ulaşıma her alanda ülkemizin üretim yeteneğini yeniden inşa ettik ve boşaltılan, kırılan bardağı yeniden doldurduk." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, son paylaşımında eklediği, Davutoğlu'nun 21 Şubat'ta Twitter hesabından paylaştığı videoya yönelik ise şunları kaydetti:

"Sayın Davutoğlu, 'Ben idraki'ne hangi hastalık musallat oldu bilmiyorum. Muhalif medyanın bile yanlışlığını dile getirdiği, kesilmiş, kırpılmış, montajlanmış görüntülere eklediğin yalanlar, içine düştüğün çaresizliği gösteriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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