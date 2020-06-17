AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan "yeşil küre" değerlendirmesi Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan "yeşil küre" değerlendirmesi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medyada "etik farkındalık" oluşturmak için yapılan "yeşil küre" uygulaması ile ilgili ciddi dezenformasyon oluşturulduğunu belirterek, "Yani dünyanın hiçbir yerinde bir etik farkındalık çalışmasına bu kadar düşmanlık yapıldığı görülmemiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan
17.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:31

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medyada "etik farkındalık" oluşturmak için yapılan "yeşil küre" uygulaması ile ilgili ciddi dezenformasyon oluşturulduğunu belirterek, "Yani dünyanın hiçbir yerinde bir etik farkındalık çalışmasına bu kadar düşmanlık yapıldığı görülmemiştir." dedi.

Ünal, KON TV'de katıldığı "Anadolu Soruyor" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Sosyal medyada başlatılan "yeşil küre" uygulaması sona erdi. Bu süreci özetler misiniz? Niçin kaldırıldı? sorusu üzerine Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Siyasetin tek bir limanı var, o da ahlaktır." sözlerini hatırlattı.

AK Parti'nin siyasetinin temelinin ahlak, ilke, şahsiyet ve bu toprağa dair değerlere sahip çıkmak olduğunu belirten Ünal, yaklaşık 55 milyon vatandaşın sosyal ağları kullanarak birbirleriyle iletişim kurduğunu ifade etti.

Bu alanda bir etik farkındalık, bir ahlaki sorumluluk olması gerektiğine işaret eden Ünal, bu kapsamda sosyal medyada kullanılan dille ilgili bir etik farkındalık çalışması yaptıklarını kaydetti.

Ünal, turnusol etkisi oluştursun diye "yeşil küreyi" bir simgesel ikon olarak kullandıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"İnsanların sosyal medyadaki paylaşımlarında kullandıkları dile dikkat etmeleri, kullanılan küfür, hakaret gibi çirkin paylaşımların da dikkat çekmesi için bu çalışmayı başlattık. 40 gün sürdü bu çalışma, 10 Haziran'da ikinci faz çalışmamız, yani dijital farkındalık çalışmamız başladı. Dijital farkındalık çalışmamız başlayınca etik farkındalık çalışmamız tamamlandı. 'Artık etik farkındalık çalışmamız tamamlanmıştır, gönüllülük esasına göre bu yeşil küreyi kullanan arkadaşlarımız bu yeşil küreyi ister kullanırlar, ister kullanmazlar, artık bu onların bileceği bir husus' dedik. Şimdi dijital farkındalık aşamasına geçtik."

"Bu da ayrı bir tuhaflık"

Yeşil küre uygulamasına karşı söylenenlere dikkati çeken Ünal, "Yeşil küreyle ilgili çok ciddi bir dezenformasyon oluşturuldu. Yani dünyanın hiçbir yerinde bir etik farkındalık çalışmasına bu kadar düşmanlık yapıldığı görülmemiştir. Yani bu çalışmanın amacı, sosyal medyada küfür, hakaret, çirkin paylaşımlara dikkat çekmek ve bunlarla ilgili bir hassasiyet oluşturmaktı, amacına da ulaştı ama bu çalışmayı itibarsızlaştırmak için ciddi anlamda bir dezenformasyon…" diye konuştu.

Ünal, şunları kaydetti:

"Birileri son derece tarafsız bir şekilde ahlaki bir tartışma olarak başlayan bu çalışmayı hedeflerine koydular, kendi ahlaksızlarına sahip çıkıp 'yeşil küre' kullananların çirkinlikleri üzerinden, zaten çalışmanın amacı çirkinlikleri ortaya çıkarmak, o yeşil küreyi kullanıp provokasyon yapan, provokatif paylaşımlarda bulunan ve sorumluluğu bize ait olmayan hesaplar üzerinden AK Parti'ye saldırdılar. Bu da ayrı bir tuhaflık. Yani geçmişte işte 'bidon kafalı' diyen, 'göbeğini kaşıyan adam' dediklerine şimdi bu defa ne diyorlar? 'Troll' diyorlar, aşağılamak için, işte 'yeşil top' diyorlar. Şimdi burada şuna bakmak lazım, bu kişiler kendilerinden saydıkları kişiler küfür ettiklerinde onlara sahip çıkıyorlar mı? Evet, sahip çıkıyorlar. Ne yapıyorlar? Onları masumlaştırmak için onlarla ilgili, mesela hatırlayın geçmişte her birinize sosyal medyada, eşlerinize, Cumhurbaşkanımızın annesine, Cumhurbaşkanımızın ailesine…"

Ünal, bu etik farkındalık çalışmasının birilerinin ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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