AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan sosyal medya yasası değerlendirmesi Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan sosyal medya yasası değerlendirmesi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesinin öncelikle 55 milyon vatandaşın kullanıcı durumunda olduğu sosyal ağlarla hukuki ve mali muhataplık oluşturmayı amaçladığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan sosyal medya yasası değerlendirmesi Açıklaması
01.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:36

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesinin öncelikle 55 milyon vatandaşın kullanıcı durumunda olduğu sosyal ağlarla hukuki ve mali muhataplık oluşturmayı amaçladığını bildirdi.

Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve ilçe başkanlarıyla, İlim Yayma Cemiyeti Kahramanmaraş Şubesi'ne bayram ziyaretinde bulundu.

Kurban Bayramı'nı kutlayan Ünal, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde dünyaya örnek olduğunu belirterek, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının konuyla ilgili gerekli önlemleri aldıklarını hatırlattı.

Gazetecilerin sosyal medya yasasına ilişkin sorusu üzerine Ünal, Almanya ve Fransa'nın bu alanda yaptığı çalışmalara işaret etti.

Birçok milletvekilinin sosyal medyayla ilgili düzenleme konusunu Meclis gündemine taşıdığını aktaran Ünal, bu çerçevede öncelikli olarak Avrupa Birliği'nin konuya yaklaşımını incelediklerini anlattı.

Ünal, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği bu sosyal ağları bilgi toplumunun hizmet sağlayıcıları olarak tanımlamış. Bunun içinde Avrupa Birliği internet ortamı ve sosyal ağlarla ilgili iki tane kırmızı çizgi koymuş. Bir tanesi dezenformasyonla mücadele bir tanesi de terörle mücadele. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu konuda alınan kararları onaylamış. Sosyal ağların dezenformasyon oluşturmaması ve herhangi bir şekilde teröre, şiddet ve siber zorbalığa meydan vermemesi ve zemin oluşturmaması konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları var. Biz bunu temel alarak, öncelikle Almanya'nın yaptığı düzenlemeyi temel alarak yaklaşık 5 aylık bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmanın sonunda da bu sosyal ağlarda ortaya çıkan dezenformasyonun, hakaret, küfür iftira, yalan.. Bunlarla nasıl mücadele edilecek, yine bu sosyal ağlarda ortaya çıkan siber zorbalıkla nasıl mücadele edilecek ki bu konuda ceza mahkemelerinde çok ciddi birikmiş dosyalar var. Çok ciddi anlamda siber zorbalığa maruz kalmış mağdurlar var."

"Almanya bunu yaptı"

Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Türkiye'de 55 milyon kişinin sosyal ağ kullanıcısı olduğunu anımsatarak, bu rakamın düzenlemenin zorunluluğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Yasaya ilişkin muhalefetin tavrını eleştiren Ünal, şunları kaydetti:

"Maalesef muhalefet yine bu konuda Türkiye'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi vatandaşlarıyla ilgili özgürlükleri güvence altına almak için yaptığı düzenlemede sansürden, yasaktan, fikir özgürlüğünün kısıtlanmasından, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasından bahsediyor. Burada şunu sormak gerekiyor; siz kimin tarafındasınız? Yapılan bu yasal düzenleme öncelikli olarak 55 milyon vatandaşımızın kullanıcı durumunda olduğu, bu sosyal ağlarla hukuki ve mali bir muhataplık oluşturmayı amaçlıyor. Yani buralar, Twitter, Facebook, Instagram ve diğer sosyal ağlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle yasal ve mali bir muhataplık oluşturmazsa biz vatandaşlarımızın sosyal medyadaki haklarını nasıl koruyacağız? Almanya bunu yaptı."

Ünal, bir süre önce Amerikan Kongresi'nin, "büyük beşli" denilen teknoloji devlerini çağırarak kongrede 4,5 saat "hesaba çektiğini" ifade ederek, "Şimdi biz bırakın hesaba çekmeyi, bırakın soru sormayı biz muhataplık oluşturmak istediğimizde muhalefet bizi sansürcülükle, yasakçılıkla, özgürlükleri kısıtlamakla suçluyor." dedi.

Sosyal ağlarda kullanıcı durumunda olan 55 milyon vatandaşın hakkını, hukukunu korumak için muhataplık oluşturmanın şart olduğunu belirten Ünal, "Eğer bu muhataplığı oluşturmazlarsa Almanya'nın yaptığı gibi cezai müeyyide uygulayalım. Eğer bu cezai müeyyideye rağmen hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle muhatap olmuyorlarsa o zaman reklam yasağı getirelim. Yok eğer buna rağmen hala muhatap olmuyorlarsa o zaman biz bant daraltmaya gidelim. Şimdi bizimle muhatap olmaları için tabii ki bazı yaptırımlar getireceğiz. Bu yaptırımları getirirken de biz müzakerelerimize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Neresi sansürcülük sormak lazım"

Yasaya ilişkin CHP'nin tavrına işaret eden Ünal, Twitter, Facebook, Youtube ve Intagram'dan Türkiye'de muhataplık oluşturmalarını istemek yerine hükümeti suçlamalarının ve yasayı sansür olarak nitelendirmelerinin hoş olmadığını söyledi.

Ünal, şunları kaydetti:

"Biz buradan Cumhuriyet Halk Partisine şunu söylüyoruz. Suriye'de siz Esed'in yanında duruyorsunuz. Libya'da Hafter'i destekliyorsunuz. Doğu Akdeniz mavi vatanda Yunan tezlerini savunuyorsunuz. Mısır'da Sisi'yi destekliyorsunuz. Şimdi sosyal medya meselesinde de maalesef Twitter'in, Facebook'un çıkarlarını savunmak yerine onlara dönün 'Siz gelin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle hukuki, yasal, mali bir muhataplık oluşturun' deyin. Lütfen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı bu yasal düzenlemenin yanında durun. Ama maalesef şimdi diyorlar ki 'Anayasa Mahkemesine gideceğiz.' Peki Anayasa Mahkemesine hangi gerekçeyle gideceksiniz? 'Efendim bu düzenleme yasakçı ve sansürcü.' Yani Twitter, Facebook, Youtube ile Almanya'nın, Amerika'nın, Fransa'nın yaptığı gibi hukuki ve mali bir muhataplık oluşturma isteğinin neresi yasakçılık, neresi sansürcülük, bunu sormak lazım."

Kaynak: AA

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