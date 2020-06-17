AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan "Etik Farkındalık" paylaşımı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan "Etik Farkındalık" paylaşımı Açıklaması

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Etik Farkındalık" çalışmasının, hakaret, küfür ve saldırganlık gibi etik olmayan paylaşımları kamuoyu gündemine taşıyarak tartışılmasını sağladığını ve dezenformasyonla mücadelede turnusol etkisi oluşturduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan
17.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:34

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Etik Farkındalık" çalışmasının, hakaret, küfür ve saldırganlık gibi etik olmayan paylaşımları kamuoyu gündemine taşıyarak tartışılmasını sağladığını ve dezenformasyonla mücadelede turnusol etkisi oluşturduğunu belirtti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünal, 1 Mayıs'ta başlattıkları "Etik Farkındalık" çalışmasının, "Dijital Farkındalık" çalışmasıyla 10 Haziran'da sona erdiğini ifade etti.

Ünal, 40 gün süren "Etik Farkındalık" çalışmasında küfür, hakaret ve dezenformasyonu görünür kılmak için kullandıkları "Yeşil Küre"nin görevini başarıyla tamamladığını bildirdi.

Hakaret, küfür ve saldırganlık gibi etik olmayan paylaşımları kamuoyu gündemine taşıyarak tartışılmasını sağladıklarını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Dezenformasyonla mücadelede turnusol etkisi oluşturmuştur. Bu amaçlarla kullanılan 'Yeşil Küre' üzerinden 'Etik Farkındalık' çalışmasına hakaret, küfür ve aşağılamada bulunanlar da ayrıca bir çalışmanın konusu olmalıdır. Gönüllü olarak 'Etik Farkındalık' çalışmamıza katılanlara gönülden teşekkür ederim."

"Etik Farkındalık" çalışmasının sonuçları

"Etik Farkındalık" çalışması sonucu, sosyal ağlardaki dezenformasyona dikkat çekildiği, küfür, hakaret, iftira, şiddet ve saldırganlık içeren paylaşımlara karşı güçlü bir farkındalık oluşturulduğu ve toplumun bu konulardaki algıda seçiciliğinin artırıldığı ifade edildi.

Ayrıca yeni bir ahlak tartışmasının başlatıldığı, sosyal medyanın hayattaki etkisi ve sosyal medya kullanımında ilkelere riayet etme gibi konuların detaylı konuşulması ve tartışılmasının sağlandığı belirtildi.

Çalışmaya yüksek sayıda hesap katılımının sağlandığı, bu katılımcılardan bir kısmının gönüllülük çalışmasına provokasyon oluşturmayı amaçladığı, bu kişilerin hesaplarının profil analizleri yapıldığında, bir kısmının "Yeşil Küre" kullanımı üzerinden kendilerini kamufle ederek sızan Fetullahçı Terör Örgütü hesapları olduğu kaydedildi.

Çalışmanın sonuç kısmında, ayrıca bazı siyasi çevrelerin kendi düşüncelerini paylaşan profillerin ahlaksız paylaşımlarını sahiplendikleri, bunların üstünü örtücü bir tutum takındıkları, kendi içlerindeki bu ahlak sorununa dair hiçbir özeleştiri vermediklerinin ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Etik Farkındalığın, sosyal ağları hizmet sağlayıcı olarak gören ve dikkatli dil kullanma hassasiyeti gösteren kullanıcıların paylaşımlarında pozitif, pekiştirici bir farkındalık ve disiplin oluşturduğu da belirtildi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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