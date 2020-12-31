AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan, CHP'li Sağlar'ın sözlerine tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan, CHP'li Sağlar'ın sözlerine tepki Açıklaması

31.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:24
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan, CHP'li Sağlar'ın sözlerine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "CHP'li Fikri Sağlar gibilerinin rahatsızlığı kendisi gibi bir avuç vesayet elitinin kurmuş olduğu düzeni yok etmemizden kaynaklanmaktadır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "CHP'li Fikri Sağlar gibilerinin rahatsızlığı kendisi gibi bir avuç vesayet elitinin kurmuş olduğu düzeni yok etmemizden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ünal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Sağlar'ın bir televizyon kanalında başörtüsü ve türban konusunda kullandığı ifadelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başörtüsü üzerinden yapılan her saldırının barbar, ayrımcı ve faşist bir zihniyetin ürünü olduğunu belirten Ünal, paylaşımında şunları kaydetti:

"CHP'li Fikri Sağlar gibilerinin rahatsızlığı kendisi gibi bir avuç vesayet elitinin kurmuş olduğu düzeni yok etmemizden kaynaklanmaktadır. Fikri Sağlar yapmış olduğu açıklamayla bizi bir kez daha doğrulamıştır. CHP'nin fırsatını bulduğunda faşizan ve baskıcı zihniyetini aynen sürdüreceğini göstermektedir. CHP, bu milletin değerleriyle, inançlarıyla mücadele etme fikrinden vazgeçmemiştir. CHP içinde artık yer etmiş ve kök salmış ötekileştirici, ayrımcı zihniyet bu topraklarda asla başarılı olamayacaktır."

Sağlar, katıldığı bir televizyon programında, "Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Gülben Ergen Tamer Karadağlı
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Metin Oktay Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan, CHP'li Sağlar'ın sözlerine tepki Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 13:48:30. #1.15#
title