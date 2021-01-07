AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan ABD'deki olaylara ilişkin paylaşım Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan ABD'deki olaylara ilişkin paylaşım Açıklaması

07.01.2021 01:21 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:24
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan ABD'deki olaylara ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD'de yaşanan gelişmelerin, demokrasiler için ırkçılık, şiddet ve gayrimeşruluk tartışmalarının toplumsal alanda ağır sonuçlarını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD'de yaşanan gelişmelerin, demokrasiler için ırkçılık, şiddet ve gayrimeşruluk tartışmalarının toplumsal alanda ağır sonuçlarını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünal, şunları kaydetti:

"ABD'de yaşanan gelişmeler demokrasiler için ırkçılık, şiddet ve gayrimeşruluk tartışmalarının toplumsal alanda ağır sonuçlarını göstermesi açısından önemli. Siyaset dilinde gayrimeşruluk tartışmalarının nasıl bir sorumsuzluk doğurduğunu ABD örneğinde tüm dünya izliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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