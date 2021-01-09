AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması

09.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:34
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "İçinden geçtiğimiz koronavirüs salgınında tüm tehlikelere rağmen vatandaşlarımızın haber alma hakkını vermek adına gece gündüz çalışan basın mensuplarımız, üstlendikleri bu zorlu görevle salgınla mücadelenin görünmez kahramanları olarak...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "İçinden geçtiğimiz koronavirüs salgınında tüm tehlikelere rağmen vatandaşlarımızın haber alma hakkını vermek adına gece gündüz çalışan basın mensuplarımız, üstlendikleri bu zorlu görevle salgınla mücadelenin görünmez kahramanları olarak tarihe geçmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Her koşulda toplumun haber alma ve bilgi edinme hakkı adına fedakarlıkla mesleğini ifa eden gazetecilerin üstlendikleri bu misyonu ilkeli ve tarafsız bir şekilde yürüttüklerini belirten Ünal, şunları kaydetti:

"İçinden geçtiğimiz koronavirüs salgınında tüm tehlikelere rağmen vatandaşlarımızın haber alma hakkını vermek adına gece gündüz çalışan basın mensuplarımız, üstlendikleri bu zorlu görevle salgınla mücadelenin görünmez kahramanları olarak tarihe geçmişlerdir. Bugüne kadar her zorlukta, savaş meydanlarında, insanlık dramlarının yaşandığı yerlerde, deprem bölgelerinde, sokakta halkın nabzını tutan, hastane yoğun bakımlarında sağlık çalışanlarının zorlu mesailerini her an en sıcak gelişmeleri vatandaşa ulaştıran gazeteciler, ön cephede vatandaşlarımıza 'haber' ulaştırabilmek için çeşitli mücadeleler verdi."

Büyük özverilerle çalışma hayatını sürdüren basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan ve başarı dileyen Ünal, "Görevi başında şehadete ulaşan basın mensubu arkadaşlarıma Allah'tan rahmet, görevini zorlu şartlarda icra eden basın mensubu arkadaşlarımızın her birine Allah'tan kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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