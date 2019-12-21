AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

21.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:32

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD'nin savunma bütçesinde yer alan Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin, "Türkiye'ye dönük bu atakları ve sınamaları savuşturmak için hem kendi içimizde ekonomik anlamda aldığımız tedbirler var hem terör örgütleri, vekalet savaşları üzerinden sürdürdüğümüz bir mücadele var hem bölgede haklarımızı korumak adına yaptığımız hamleler ve aldığımız tedbirler var. Türkiye sürekli olarak konuşulan yaptırımlarla ilk defa karşılaşmıyor." dedi.

Ünal, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın onayladığı savunma bütçesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımların yer almasına Türkiye'nin nasıl yanıt verebileceği ilişkin soru üzerine Ünal, hem ekonomik anlamda hem de vekalet savaşları anlamında bölgede Türkiye'nin uzun süreden beri güvenliğini sağlama, hava savunma sistemini kurma, sınır güvenliğini, toprak bütünlüğünü savunma ve Doğu Akdeniz'deki haklarını koruma mücadelesi verdiğini söyledi.

Türkiye'nin hem NATO'ya karşı hem de uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade eden Ünal, Libya'dan Afganistan ve Ukrayna'ya kadar 9 ülkenin yönetilemez hale geldiği, Irak'ta ve Suriye'de devam eden savaşların yer aldığı bölgede Türkiye'nin istikrar adası olarak varlığını sürdürmenin mücadelesini verdiğini kaydetti.

Ünal, ABD Temsilciler Meclisinde alınan karın ardından işin senatoya kaldığını, senatodan da Trump'a bir azil kararı çıkmayacağını dile getirerek, azil sürecinin daha çok seçimlere ve Trump'ı baskı altında tutmaya yönelik olduğunu söyledi.

Amerika'nın birinci önceliğinin İsrail'in güvenliği, Doğu Akdeniz'de yapılmak istenilenin de İsrail'n güvenliğini temel alan hamleler olduğunu belirten Ünal, özellikle ABD'de İsrail lobisinin yürüttüğü çalışmalara bakınca meselenin Türkiye'nin kendini anlatmasından ziyade bölgede İsrail'in ve İsrail lobisinin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olduğunu vurguladı.

Ünal, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de ve Irak'ta Türkiye'ye yönelik sınamalarda geri adım atılmaması gerektiğini belirterek, "Burada söz konusu olan Türkiye'nin toprak bütünlüğü, sınır güvenliği ve Doğu Akdeniz'deki haklarıdır. Bizimle ilgili bunlardan vazgeçmediğimiz için belli yaptırımlar oluşturulacak mıdır? Bu en başından beri konuşuluyor. Türkiye 17 yıldan beri bölgesinde teslim olmayarak mesafe katetti ve bugün Türkiye sınır güvenliğini sağlamış, toprak bütünlüğünü sağlamış, Doğu Akdeniz'deki haklarını korumuş bir ülke pozisyonunda." diye konuştu.

"Türkiye son 4 yıldır sınamalardan geçiyor"

ABD'nin yaptırımları uygulaması durumda Türkiye'nin nasıl yanıt verebileceği, ekonomi zarar görmemesi için nasıl tedbirler alabileceği sorusu üzerine Ünal, Türkiye'nin bu tedbirlerini aldığını ve almaya devam ettiğini söyledi.

Bu yaptırımların ilk defa başlayacakmış gibi hissedilmemesi gerektiğini dile getiren Ünal, son dört yılda ülkenin çeşitli sınamalardan geçtiğini söyledi.

NATO müttefiki bir ülke olan Türkiye'yle ilgili NATO'nun fazla bir şey yapmadığını belirten Ünal, NATO'nun ve Amerika'nın sorumluluklarını konuşmak gerektiğini, 15 Temmuz darbe girişiminden NATO'nun ya da ABD'nin bilgisinin bulunmamasının mümkün olmadığını kaydetti.

Ünal, öz güveninin yüksek tutulması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye dönük bu atakları ve sınamaları savuşturmak için hem kendi içimizde ekonomik anlamda aldığımız tedbirler var hem terör örgütleri, vekalet savaşları üzerinden sürdürdüğümüz bir mücadele var hem bölgede haklarımızı korumak adına yaptığımız hamleler ve aldığımız tedbirler var. Türkiye sürekli olarak konuşulan yaptırımlarla ilk defa karşılaşmıyor. Türkiye 17/25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da da bunu yaşadı. 13 Ağustos'ta da bunu yaşadı. Bunların hepsi Türkiye'ye karşı ağır sınamalardı. Suriye oluşturulan terör koridoru da aslında Türkiye'ye karşı net bir yaptırım ve açık bir tehditti. Doğu Akdeniz'de Libya ile yaptığımız anlaşmayla birlikte haklarımızı güvence altına aldık. Şimdi Libya'da Hafter üzerinden Trablus'a dönük yeni bir hamle, Mısır'ın Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin içinde olduğu 2014'ten bu güne devam eden hamleleri konuşuyoruz. 'Türkiye'ye bundan sonra yaptırımlar uygulanacak, Türkiye'nin ekonomisi zor durumda kalacak', şeklindeki düşünce yanlıştır. Son dört yıldan beri ülke zaten çok ağır sınamalardan geçti ve hepsinden de başarıyla çıktı. Bundan sonraki sınamalarla da Türkiye aldığı tedbir ve önlemlerle başarıyla çıkacak."

"Birileri ısrarla bizi teslim olmaya zorluyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, seçimler öncesindeki Türkiye'nin ekonomisin çöktüğü şeklindeki söylemlere değinerek, ekonomik verilerin iyi bir noktaya doğru gittiğini, ancak sorunlar yaşanabileceğini söyledi.

"Birileri ısrarla ağır sınamalarla bizi teslim olmaya ve boyun eğmeye zorluyor." diyen Ünal, "Biz öncelikli olarak bölgede kurlan düzende masada olmak istiyoruz, eşitlerden bir eşit olmak istiyoruz, bu yeni kurulan düzende kendi haklarımızı, sınırlarımızı, toprak bütünlüğümüzü ve Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumak istiyoruz. Eğer siz bundan dolayı bize bir bedel ödetmeye kalkışacaksanız, biz bu ağır sınamalarla mücadele edecek güçteyiz. Bunu anlamak istiyorsanız dönün 15 Temmuz'a, 13 Ağustos'a bakın. Türkiye'ye dönük yaptığınız kur ataklarına, 17/25 Aralık'a bakın." şeklinde konuştu.

Ünal, Türkiye'nin bu sınamaların yüzde 80-90'ını atlattığını ifade ederek, ülkenin önümüzdeki süreçte en büyük sınamasının dışarıyla değil içeriyle ilgili olduğunu, birlik ve beraberliğin, iç ve sosyal bütünlüğün korunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve sınır güvenliği söz konusu olduğunda herkesin ortak hareket etmesi gerektiğini dile getiren Ünal, şöyle konuştu:

"CHP'nin Libya'da Hafter'i destekleyen açıklamalarını gördüğümde açıkçası büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Sözcülerinin açıklamalarına bakın. Suriye'de PYD ve YPG'ye terör örgütü değildir diyen, Libya'da Hafter'i destekleyen açıklamalar yapan bir dilden uzaklaşmamız gerekiyor. CHP'den yetkili bir sözcü niteliğindeki bir arkadaşımız, şu ifadeyi kullandı, 'Hafter'in başarılı olmasını daha çok önemsiyorum çünkü seküler, ama Trablus hükümeti Serrac'ı daha İslama yakın ve İslamcı görüyorum.' dedi. Halbuki Serrac BM kararıyla tanınan meşru Libya hükümeti. Bunlar hoş değil, Suriye'de PYD, YPG yanlısı görünmek, Libya'da Hafter yanlısı görünmek."

Türkiye ve çıkarları söz konusu olduğunda herkesin desteklemesi gerektiğini belirten Ünal, birlik ve beraberlik korunduğu süreçte Türkiye'nin yüzde 80 oranında başarıyla geçtiği uluslararası sınanmalardan, tehditlerden, ekonomik kur ataklarından da başarıyla çıkacağını söyledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA