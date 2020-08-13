AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Bu yürüyüş sırasında yoldan dönenler oldu"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Bu yürüyüş sırasında yoldan dönenler oldu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "19 yıl önce kurulan ve kurulduktan 15 ay sonra iktidara gelen AK Parti, geçtiğimiz 18 yıl içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün liderlerin hayallerini ve vaatlerini gerçekleştirmiştir.

13.08.2020 20:46 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:55

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "19 yıl önce kurulan ve kurulduktan 15 ay sonra iktidara gelen AK Parti, geçtiğimiz 18 yıl içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün liderlerin hayallerini ve vaatlerini gerçekleştirmiştir." dedi.

Ünal, 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türk siyaseti tarihine ve AK Parti'nin siyaset sahnesindeki 19 yılına ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu çalışma sürecinde kendilerine bir soru sorduklarını anlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Dedik ki acaba Demokrat Parti seçim vaatleri olarak ne sunmuştu? Adnan Menderes seçim vaatleri olarak ne sunmuştu, Türkiye'ye dair hangi hayalleri vardı? Turgut Özal'ın Türkiye'ye dair hangi hayalleri vardı ve seçim vaatleri olarak ne sunmuştu? Merhum Necmettin Erbakan hocamızın ne vaatleri vardı ve acaba hangi hayalleri kurdu? Seçim dönemlerinde bir siyasetçi olarak hangi vaatlerde bulundu? Alparslan Türkeş'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun seçim vaatleri nelerdi ve hangi hayalleri kurdular?"

Bütün bu vaatleri, hayalleri arşiv çalışmasıyla çıkardıklarını ve bir sonuca ulaştıklarını belirten Ünal, "19 yıl önce kurulan ve kurulduktan 15 ay sonra iktidara gelen AK Parti, geçtiğimiz 18 yıl içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün liderlerin hayallerini ve vaatlerini gerçekleştirmiştir." dedi.

"Bu yürüyüş sırasında yoldan dönenler oldu"

Erdoğan'ın liderliğinde uzun bir yürüyüşte olduklarını ve bunun onurunu taşıdıklarını dile getiren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zaman sizin söylediğiniz gibi AK Parti'nin kumaşını bu millet dokudu, AK Parti'nin hamurunu bu aziz millet yoğurdu. AK Parti milletin bizatihi kendisi olarak doğdu ve bu milletin tarihin içinden gelen bu büyük yürüyüşünde bütün idealini, kavgasını, mücadelesini ve medeniyet tasavvurunun yaslandığı değerleri liderliğinizle üzerinizde taşıdınız.

Bu yürüyüş sırasında yoldan dönenler oldu, yolda kalanlar oldu, yoldan ayrılanlar oldu. Ama 19. yılımızda burada 81 ilden gelen AK Parti neferleri sizinle birlikte yol yürümekten onur ve gurur duyuyoruz. İnşallah daha nice 19 yıllara."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: 'Bu yürüyüş sırasında yoldan dönenler oldu'

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Dünya
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandırıldı Güncel
Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandırıldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Kazada ölen üç kardeşin cenazesi yan yana defnedildi 3. Sayfa
Kazada ölen üç kardeşin cenazesi yan yana defnedildi
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü 3. Sayfa
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddet tartışmalarına yönelik sözleri ayakta alkışlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddet tartışmalarına yönelik sözleri ayakta alkışlandı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi: 7 gözaltı
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi: 7 gözaltı
Muharrem İnce'nin 'CHP, sandıkları boş bıraktı' sözü belgelerle doğrulandı
Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na sert çıktı: 'One minute' dediğimizde, 'İşte şimdi yandık' diyorlardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na sert çıktı: 'One minute' dediğimizde, 'İşte şimdi yandık' diyorlardı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin
Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin
Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Paris Saint-Germain oldu
Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Paris Saint-Germain oldu
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Yaşar Güler Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Hümeyra Hülya Avşar Hande Erçel Kenan Doğulu
Spor Okan Buruk Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana Otomobil
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Bu yürüyüş sırasında yoldan dönenler oldu" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 21:28:27. #1.14#
title