AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Birlik olmalıyız"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Birlik olmalıyız" - Haber
Mahir Ünal, AK Parti, İspanya, Türkiye, Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Birlik olmalıyız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Böyle bir zamanda eğer birlikte, beraber olmayacaksak dayanışma, paylaşma, yardımlaşma içerisinde olmayacaksak o zaman 'Siz nereye aitsiniz' diye adama sorarlar ve bu millet de bunun hesabını sandıkta sorar." dedi.

02.04.2020 01:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 01:28
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Böyle bir zamanda eğer birlikte, beraber olmayacaksak dayanışma, paylaşma, yardımlaşma içerisinde olmayacaksak o zaman 'Siz nereye aitsiniz' diye adama sorarlar ve bu millet de bunun hesabını sandıkta sorar." dedi.

Ünal, A Haber canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen Ünal, hastalara da acil şifa temennisinde bulundu.

İtalya ve İspanya'ya gönderilen yardım malzemelerine ilişkin bazı kesimlerin rahatsızlık duyduğunun hatırlatılması üzerine Ünal, bütün dünyanın şu anda küresel bir salgınla, insanlık tarihinde bu ölçekte ve yaygınlıkta görülmeyen bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ünal, Türkiye'nin tarihten gelen ve bugünkü büyük misyonunu, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu hayata geçirmesi kadar doğal bir şey olamayacağını vurguladı.

Türkiye'nin Amerika'dan sonra dünyadaki donör ülkeler arasında ikinci sırada bulunduğuna işaret eden Ünal, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yaptığı yardımlar konusunda somut rahatsızlıklarını ifade edenler, maalesef sadece bu konuda rahatsızlıklarını ifade etmiyorlar. Salgınla mücadeleyi akamete uğratacak şekilde bir yıkım siyasetini de bilinçli ve stratejik olarak maalesef sürdürüyorlar. 'Biz Bize Yeteriz' yardımlaşma kampanyasını bile sanki devletimiz zaaf içerisindeymiş gibi göstermeye kalkışıyorlar. Oysa devletimiz güçlü bir devlet ve devletimiz hem küresel ölçekte hem de yerel ölçekte her bir vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak güçte ve yurtdışı yardımları da yapabilecek güçte. Dolayısıyla burada mesele Türkiye'nin yurt dışı yardımları ya da yurt içinde dayanışmayı, paylaşmayı, yardımlaşmayı koordineli hale getirmek ve bu ruhu ayakta tutmak için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirilen bu yardımlaşmaya dönük de maalesef her türlü itibar suikastini gerçekleştiriyorlar."

"Gemiyi delmek için her türlü sabotajı hayata geçiriyorlar"

Ünal, muhalefetten sosyal medyada kampanyaya yönelik yapılan eleştirilere ilişkin soru üzerine, bunun bir kısmının nefret söylemiyle birileri tarafından hayata geçirilirken bir kısmının da sistematik olarak hayata geçirildiğini ifade etti.

Birilerinin Türkiye'den IMF'ye para talebinde bulunmasını ısrarla söylediğini ama Türkiye'nin IMF'den herhangi bir talepte bulunmadığını anımsatan Ünal, şunları söyledi:

"Türkiye kendi kendisine yeter ve geçmişte yaşadığınız bu sergüzeştin bizim için hangi sonuçları doğurduğunu çok iyi biliyoruz. Birincisi bu. İkincisi sistematik olarak, özellikle bu salgın esnasında, sanki insanoğlunu tehdit eden bir salgınla karşı karşıya değiliz, sanki her insan ortak bir riski taşımıyor, sanki bunlara hiçbir şey olmayacakmış gibi, sanki hepimiz aynı gemide değilmişiz gibi maalesef birileri adeta gemiyi delmek için her türlü sabotajı, provokasyonu hayata geçiriyor."

Ünal, salgın sırasında bütün dünyada olmazsa olmaz "hızlı tepki verilmesi", "koordineli ve tutarlı olunması" ve "hızın mükemmellikten üstün olması" başlıklarından oluşan üç kural bulunduğuna işaret ederek, "Yani bu üç tanesi sizin hızlı hareket etmenizi, koordineli ve tutarlı olmanızı sağlar ki şu anda Türkiye 6 Ocak'tan bugüne kadar son derece hızlı, son derece yüksek bir koordinasyonla ve dünyada bu bela ile musibetle en iyi mücadele eden ülkelerden birisiyken, bakıyorsunuz muhalefet partisinin il başkanı, kalkıp Bilim Kurulu'nu tahkir eden, adeta onun üzerinde bir psikolojik baskı oluşturan ve onlara hiç olmaması gereken çağrılar yaparken buluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

2680 sayılı yasada, yardım ile bağış arasındaki farkın son derece açık olduğunu vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Bakıyorsunuz belediye başkanları bu yasaya uygun davranmadıkları gibi devletin kendilerine dönük yasayı uygulamasını, yasaya uygunsuzluk olarak değerlendirebiliyorlar. Şimdi bütün bunları bir tarafta topladığımızda şunu net olarak görmek gerekir, Cumhurbaşkanımızın da net bir şekilde söylediği gibi 'Ağızlarından çıkanı kulaklarının duyması gerekiyor.' Böyle bir zamanda eğer birlikte, beraber olmayacaksak dayanışma, paylaşma, yardımlaşma içerisinde olmayacaksak o zaman 'Siz nereye aitsiniz' diye adama sorarlar ve bu millet de bunun hesabını sandıkta sorar."

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti Haber
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Haber
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu Haber
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? Haber
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
Türkiye'de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu Haber
Türkiye'de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Sosyal medyada taksicilerle ilgili asılsız paylaşım yapan vatandaş, gözaltına alındı
Sosyal medyada taksicilerle ilgili asılsız paylaşım yapan vatandaş, gözaltına alındı
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı
Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda artış oldu
Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda artış oldu
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü
FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak
FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir
Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir
Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum
Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar...
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
Twitter ve Facebook, dünya liderlerinin asılsız koronavirüs paylaşımlarını sildi
Twitter ve Facebook, dünya liderlerinin asılsız koronavirüs paylaşımlarını sildi
Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar
Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar
HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkınca tahliye edildi
HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkınca tahliye edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Zekeriya Birkan
Magazin Seda Sayan Guido Senia Acun Ilıcalı Nurgül Yeşilçay
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Wuhan Milli Avrupa Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Birlik olmalıyız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 01:35:38. #1.14#
title