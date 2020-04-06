AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılını kutladı Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ünal, Twitter'dan yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Yayın hayatına başladığı günden beri taşıdığı misyonu koruyarak doğru ve hızlı haberin, kaliteli içeriğin kurumsal karşılığı olan ve binlerce çalışanının emeğiyle ülkemizin en güçlü markalarından biri haline gelen Anadolu Ajansının 100'üncü yılını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA