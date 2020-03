AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'ndan "Dünya Kadınlar Günü" mesajı Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, kadının her alanda varlığını, etkinliğini güçlendirecek adımları güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini bildirdi.

Sarıeroğlu, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köklü geleneğin devamı ve medeniyet birikiminin inşasında en önemli rolü üstlenen, kalkınmanın temel unsuru, aydınlık geleceğe güçlü adımlarla yürüyüşün en önemli güvencesi, vatanı, ülkesi, memleketi için yüreği sevgiyle, heyecanla dolup taşan Anadolu'nun, Türkiye'nin tüm fedakar emekçi, kahraman kadınlarının Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Sarıeroğlu, insanlığın, "her büyük şahsiyetin, her büyük liderin arkasında bir kadın vardır" sözünün doğruluğuna tarihin birçok noktasında tanıklık ettiğini belirtti.

Tarihin, milletlerin kaderini değiştiren çok kıymetli kadın kahramanların olduğuna da şahitlik ettiğini aktaran Sarıeroğlu, İstiklal Mücadelesinden 15 Temmuz'a kadar milletin birlik ve beraberliğine kast edilen her anda canını ortaya koyan tüm kadın kahramanları minnetle yad etti.

Eğitimden iş hayatına ve siyasete kadar her alanda kadınların söz sahibi olmaları, taleplerini dile getirebilmeleri, çözüm önerileriyle yol gösterici olmaları ve öncü rol üstlenmelerinin büyük önem taşıdığına işaret eden Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin büyük katkılarıyla, 18 yıldır bu şuurla hareket ederek hayatın her alanında kadınlarımız için devrim niteliğinde düzenlemeler hayata geçirdik. Kadınlarımız bugün siyasetten iş dünyasına, sanattan spora, çalışma hayatından eğitime kadar hayatın her alanında daha eşitlikçi ve adaletli bir şekilde yer almaktadır. Kadının her alanda varlığını, etkinliğini güçlendirecek adımları güçlü şekilde atmaya devam edeceğiz."

Sarıeroğlu, ortaya koydukları 2023 vizyonunu hatırlatarak, buna ulaşmak için kadını ve erkeğiyle kararlılıklarını sürdüreceklerini, yarının daha büyük ve müreffeh Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA