AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'ndan ekonomi değerlendirmesi Açıklaması

12.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:56

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bu yılın ilk 6 ayının, çiftçilerin borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilmesine benzer müjdelerin açıklanacağı bir dönem olacağını belirtti.

AK Parti Adana İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarıeroğlu, Karataş, Yumurtalık, Ceyhan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yüreğir, Pozantı, Karaisalı, İmamoğlu ve Kozan'da partisinin ilçe danışma kurulu toplantılarına katıldı.

Toplantıların ardından belediye başkanları ve ilçe esnafıyla bir araya gelen Sarıeroğlu, Pozantı'da çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren vatandaşın ailesine de milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru ve İl Başkanı Mehmet Ay ile taziye ziyaretinde bulundu.

Sarıeroğlu, özellikle Karataş, Yüreğir ve Yumurtalık gibi selden zarar gören ilçelerde belediye başkanları ve ziraat odası temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, devletin şefkat elinin mağdurların yanında olduğunu bildirdi.

Gittiği semt pazarlarında da halkı dinleyen Sarıeroğlu, hükümetin her zaman vatandaşın yanında olduğunu dile getirdi.

Sarıeroğlu, ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, kendileri için "vefa"nın bir slogan olmadığını, bunu hissederek yaşadıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyanın umudu olduğunu belirten Sarıeroğlu, bu yıl yerli ve milli üretim ile Türkiye'nin büyük bir atağa geçtiğini ifade etti.

Halkın refah seviyesini yükseltmek için yoğun bir çalışma temposu yürüttüklerini dile getiren Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Ulusal ve uluslararası alanda çok önemli süreçlerden geçiyoruz. İlk gün nasıl dimdik durduysak yine öyle durmaya devam edeceğiz. Geçmişten bugüne partimize emek vermiş herkesten Allah razı olsun. Tüm arkadaşlarımızın istişare ederek kongre sürecinde yeni kadrolarımızı inşa edeceğiz. Türkiye 2018 yılında saldırılar sonrası bir dalgalanma süreci yaşadı. Artık o süreç geride kaldı ve rakamların değiştiği, faiz ve enflasyon oranlarının düştüğü günleri görüyoruz. 2020'nin ilk 6 ayı vatandaşın hayatına olumlu yansıyacağı bir dönem olacak. Kamu bankalarında faiz oranları düştü. Çiftçilerin borçlarını yeniden yapılandırma imkanı geldi. Arka arkaya bu tarz müjdeleri duyacağınız bir dönem olacak. Bir yanda da yerli otomobilimizi Adana yollarında göreceğiz. Çok stratejik alanlarda çok büyük hamleler yapıyoruz. Yarası olanlar algı operasyonu ile bunu örtmek istiyor ama örtemezler. Milletimiz her şeyin farkında."

Kaynak: AA